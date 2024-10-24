《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６８％止四連升，成交大縮兩成

《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今日震盪調整終止連升，三大指數午後集體跌超１％

，滬綜指尾盤稍回，全日收跌０﹒６８％，終止四連升，收報３２８０﹒２６點，再失三千三；

深成指收挫１﹒２７％，創業板則軟１﹒３７％。兩市成交１﹒５２萬億元（人民幣．下同），

較上個交易日大減４０６４億元或２１％。

板塊表現上，屬軍工類別的船舶、航空股領跌，釀酒股也跌１﹒５％，電池、鹽湖提鋰連升

四個交易日後顯著回吐。



＊蘋果釋善意，果鏈股價不買帳＊



蘋果供應鏈今日消息多，蘋果公司ＣＥＯ庫克高調訪華，日前獲工信部部長金壯龍在北京接

見。官媒大篇幅報道，金壯龍表態希望蘋果繼續深耕中國市場，庫克也表示會持續加大在華投資

。同一時間，蘋果首席運營官威廉姆斯也走訪多家「果鏈」供應商，他參觀了藍思科技

（深：３００４３３）位於長沙的工廠、立訊精密（深：００２４７５）江蘇昆山的

ｉＰｈｏｎｅ總裝工廠等。威廉姆斯強調，中國是蘋果最重要的供應鏈所在地，中國精密製造能

力令人驚歎，將繼續加大在華投資。

蘋果雖然釋放對華投資正面信息，惟公司本身的訂單及銷售前景陰雲密布。天風國際分析師

郭明錤稱，蘋果從今年第四季起開始削減ｉＰｈｏｎｅ １６訂單約１０００萬部，還有消息指

近幾個月蘋果已大幅削減Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ產量，並可能在年底前完全停止生產

Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ現有版本。

滬深蘋概股漲少跌多，威廉姆斯此行到訪的博眾精工（滬：６８８０９７）跌０﹒９％、藍

思科技跌０﹒６％、立訊精密挫２﹒８％，另外，領益智造（深：００２６００）跌４﹒６％，

京東方Ａ（深：０００７２５）跌逾２％，工業富聯（滬：６０１１３８）軟１％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２８﹒８３ －１﹒１２

上證綜合指數 ３２８０﹒２６ －０﹒６８ ５８５２﹒４９

上證Ａ股指數 ３４３８﹒１９ －０﹒６８

深證成份指數 １０４４１﹒７５ －１﹒２７ ９３５２﹒８７

深圳創業板指數 ２１７５﹒１０ －１﹒３７

上證Ｂ股指數 ２７２﹒７９ －０﹒８１ ２﹒０４

深證Ｂ股指數 １２３１﹒９６ －１﹒７１ １﹒４５

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