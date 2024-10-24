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AH股新聞

24/10/2024 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６８％止四連升，成交大縮兩成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》滬深股市今日震盪調整終止連升，三大指數午後集體跌超１％
，滬綜指尾盤稍回，全日收跌０﹒６８％，終止四連升，收報３２８０﹒２６點，再失三千三；
深成指收挫１﹒２７％，創業板則軟１﹒３７％。兩市成交１﹒５２萬億元（人民幣．下同），
較上個交易日大減４０６４億元或２１％。
　　板塊表現上，屬軍工類別的船舶、航空股領跌，釀酒股也跌１﹒５％，電池、鹽湖提鋰連升
四個交易日後顯著回吐。
　
＊蘋果釋善意，果鏈股價不買帳＊
　
　　蘋果供應鏈今日消息多，蘋果公司ＣＥＯ庫克高調訪華，日前獲工信部部長金壯龍在北京接
見。官媒大篇幅報道，金壯龍表態希望蘋果繼續深耕中國市場，庫克也表示會持續加大在華投資
。同一時間，蘋果首席運營官威廉姆斯也走訪多家「果鏈」供應商，他參觀了藍思科技
（深：３００４３３）位於長沙的工廠、立訊精密（深：００２４７５）江蘇昆山的
ｉＰｈｏｎｅ總裝工廠等。威廉姆斯強調，中國是蘋果最重要的供應鏈所在地，中國精密製造能
力令人驚歎，將繼續加大在華投資。
　　蘋果雖然釋放對華投資正面信息，惟公司本身的訂單及銷售前景陰雲密布。天風國際分析師
郭明錤稱，蘋果從今年第四季起開始削減ｉＰｈｏｎｅ　１６訂單約１０００萬部，還有消息指
近幾個月蘋果已大幅削減Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ產量，並可能在年底前完全停止生產
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ現有版本。
　　滬深蘋概股漲少跌多，威廉姆斯此行到訪的博眾精工（滬：６８８０９７）跌０﹒９％、藍
思科技跌０﹒６％、立訊精密挫２﹒８％，另外，領益智造（深：００２６００）跌４﹒６％，
京東方Ａ（深：０００７２５）跌逾２％，工業富聯（滬：６０１１３８）軟１％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９２８﹒８３　　－１﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２８０﹒２６　　－０﹒６８　　　　５８５２﹒４９　　
　　上證Ａ股指數　　３４３８﹒１９　　－０﹒６８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４４１﹒７５　－１﹒２７　　　　９３５２﹒８７　　
　　深圳創業板指數　２１７５﹒１０　　－１﹒３７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７２﹒７９　　－０﹒８１　　　　　２﹒０４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２３１﹒９６　　－１﹒７１　　　　　１﹒４５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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