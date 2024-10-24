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AH股新聞

24/10/2024 11:05

《Ａ股焦點》蘋概Ａ股表現分化，蘋果ＣＯＯ稱將繼續加大在華投資

　　《經濟通通訊社２４日專訊》蘋果ＣＥＯ庫克日前訪問北京，公司ＣＯＯ威廉姆斯亦跟隨來
華，據《新華社》報道，威廉姆斯走訪了位於江蘇蘇州、湖南長沙的生產基地和自動化設備供應
商，他表示，中國是蘋果最重要的供應鏈所在地，中國精密製造能力令人驚歎，將繼續加大在華
投資。
　　此外，天風國際分析師郭明錤最新報告指出，在今年第四季至明年上半年期間，
ｉＰｈｏｎｅ　１６共砍單約１０００萬部，大部分屬於非Ｐｒｏ型號。目前估計，
ｉＰｈｏｎｅ　１６今年下半年的產量為８４００萬部，低於先前的約８８００萬部。
　　滬深蘋概股分化，蘋果ＣＯＯ威廉姆斯此行到訪的博眾精工（滬：６８８０９７）跌
０﹒７％、藍思科技（深：３００４３３）跌１﹒３％、立訊精密（深：００２４７５）挫近
３％。
　　捷邦科技（深：３０１３２６）跌近６％，當升科技（深：３０００７３）挫４﹒７％，田
中精機（深：３００４６１）、欣旺達（深：３００２０７）跟跌；也有個別股份獲提振大升，
鴻富瀚（深：３０１０８６）漲停，致尚科技（深：３０１４８６）飆８％，藍特光學
（滬：６８８１２７）升５％，聞泰科技（滬：６００７４５）漲３﹒６％。
　　值得留意的是，「果鏈」巨頭之一的歌爾股份（深：００２２４１）前三季度業績報喜，淨
利同比增１６２﹒８８％，擬向全體股東每１０股派發現金紅利１元人民幣。但公司股價目前跌
２﹒４％，報２３﹒６５元人民幣。（ｒｙ）

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