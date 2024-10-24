《中國要聞》習近平：金磚國家要緊跟時代步伐培育新質生產力

《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平昨日在金磚國家領導人第十六次會晤上發表講

話，提出金磚國家五大建設方向－－和平金磚、創新金磚、綠色金磚、公正金磚、人文金磚，倡

議緊跟時代步伐，培育新質生產力，指中國願同各方深化創新合作，釋放人工智能能量。

習近平表示，中方新近成立中國－金磚國家人工智能發展與合作中心，並將建立金磚國家深

海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國

家數字產業生態合作網絡，指「我們要建設『創新金磚』，做高質量發展的先行者」。

習近平又指，金磚國家要主動融入全球綠色低碳轉型洪流。中國電動汽車、鋰電池、光伏產

品等優質產能，為世界綠色發展提供了重要助力。中方願發揮自身優勢，同金磚國家拓展綠色產

業、清潔能源以及綠色礦產合作，推動全產業鏈「綠色化」發展。



＊深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通＊



此外，習近平強調，金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通

，維護高水平金融安全，做大做強新開發銀行，推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化。

要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國

進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。要踐行真正的多邊主義，堅持共商共建

共享的全球治理觀，以公平正義、開放包容為理念引領全球治理改革。

談到國際局勢時，習近平重申，對於烏克蘭危機，要堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方

不拱火」三原則，推動局勢盡快緩和。對於加沙地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起

，金磚國家要推動盡快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

習近平並提到，去年他提出金磚數字教育合作倡議機制已經落地。中方將實施金磚數字教育

能力建設計劃，未來５年在金磚國家設立１０個海外學習中心，為１０００名教育管理人員和師

生提供培訓機會，助力金磚人文交流走深走實。（ｓｌ）

