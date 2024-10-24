  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

24/10/2024 10:08

《中國要聞》習近平：金磚國家要緊跟時代步伐培育新質生產力

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平昨日在金磚國家領導人第十六次會晤上發表講
話，提出金磚國家五大建設方向－－和平金磚、創新金磚、綠色金磚、公正金磚、人文金磚，倡
議緊跟時代步伐，培育新質生產力，指中國願同各方深化創新合作，釋放人工智能能量。
　　習近平表示，中方新近成立中國－金磚國家人工智能發展與合作中心，並將建立金磚國家深
海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國
家數字產業生態合作網絡，指「我們要建設『創新金磚』，做高質量發展的先行者」。
　　習近平又指，金磚國家要主動融入全球綠色低碳轉型洪流。中國電動汽車、鋰電池、光伏產
品等優質產能，為世界綠色發展提供了重要助力。中方願發揮自身優勢，同金磚國家拓展綠色產
業、清潔能源以及綠色礦產合作，推動全產業鏈「綠色化」發展。
　
＊深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通＊
　
　　此外，習近平強調，金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通
，維護高水平金融安全，做大做強新開發銀行，推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化。
要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國
進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。要踐行真正的多邊主義，堅持共商共建
共享的全球治理觀，以公平正義、開放包容為理念引領全球治理改革。
　　談到國際局勢時，習近平重申，對於烏克蘭危機，要堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方
不拱火」三原則，推動局勢盡快緩和。對於加沙地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起
，金磚國家要推動盡快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。
　　習近平並提到，去年他提出金磚數字教育合作倡議機制已經落地。中方將實施金磚數字教育
能力建設計劃，未來５年在金磚國家設立１０個海外學習中心，為１０００名教育管理人員和師
生提供培訓機會，助力金磚人文交流走深走實。（ｓｌ）

【你點睇】「走塑令」第一階段半年適應期完結。這半年適應期，你對「走塑」、使用紙製或木製餐具適應了嗎？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處