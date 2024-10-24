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AH股新聞

24/10/2024 10:22

【中東戰火】習近平見伊朗總統：加沙盡早停火是緩和中東局勢關鍵

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家主席習近平昨日下午在喀山出席金磚國家領導人會晤期間
，與伊朗總統佩澤希齊揚會面，雙方就當前中東地區形勢交換意見。習近平指，中方對當前中東
地區局勢深感憂慮，又指盡早實現加沙停火止戰，是緩和地區局勢緊張的關鍵，國際社會應該形
成合力，敦促有關各方切實履行聯合國安理會決議，避免地區局勢進一步動盪。
　
＊習近平：願同伊方加強各領域交流合作＊
　
　　這是伊朗首次作為正式成員參加金磚國家領導人會晤，習近平對此表示祝賀和歡迎，並形容
伊朗是中國的好朋友、好夥伴，強調無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊
朗友好合作。中方願同伊方堅定相互支持，維護不干涉內政等國際關係基本準則，維護兩國的正
當權益。中方並願同伊方加強各領域交流合作，推動兩國全面戰略夥伴關係健康穩定發展。同時
，中方願同伊方在金磚等多邊框架內加強合作，進一步提升全球南方的影響力和發言權，推動國
際秩序朝著更加公正合理的方向發展。
　　佩澤希齊揚亦表示，中國是伊朗最重要的合作夥伴，伊中全面戰略夥伴關係及各領域合作保
持良好發展勢頭。伊方冀同中方共同努力，落實好兩國全面合作計劃，推動兩國在互聯互通、基
礎設施、清潔能源等領域深化合作，取得更多成果，這不僅將助力伊朗國家發展，也有助於促進
地區和平與穩定。伊方願同中方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對霸權霸
凌。（ｓｌ）

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