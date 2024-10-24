《Ａ股焦點》中信証券Ａ微跌，６０億次級債因承銷商被罰取消發行

《經濟通通訊社２４日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）２２日公告稱

，因主承銷商開源證券無法參與債券發行承銷相關工作，經各方友好協商，中信証券決定取消

６０億元（人民幣．下同）次級債券發行。後續發行計劃另行公告。

中信証券ＡＨ股價同跌，Ａ股現跌０﹒６％，Ｈ股現跌１﹒７％。

證券公司次級債券是由證券公司向專業機構投資者發行的、清償順序在普通債之後的證券公

司債。根據發行文件，中信証券上述次級債募集資金扣除發行費用後，擬用於補充營運資金；計

劃分兩個品種發行，品種一期限２７３天，品種二期限３年，原本計劃上市後的起息日都是在

１０月２５日。

該次級債主承銷商和受託管理人均由海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）擔任，

開源證券為聯席主承銷商，以餘額包銷的方式發行。不過，開源證券因在個別公司債券項目中未

勤勉盡責，導致募集說明書中存在誤導性陳述等原因，１０月１７日起被暫停承銷業務半年。

《財新》引述接近債券監管的人士指出，公司債發行中，承銷商要履行對發行人的全面盡調

，不管是單獨承銷還是聯席承銷，一家出現問題，相關工作都需要重新來過。

中信証券在２０２２年１１月１５日獲得證監會註冊批覆，准許發行２００億元額度的次級

債，可分期發行，有效期２４個月。即是說，此次發行有效期只剩不到一個月。（ｓｌ）

