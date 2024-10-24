【提振內房】廣州多家銀行限制商業房貸利率不低於公積金貸款利率

《經濟通通訊社２４日專訊》市場近日有消息指，隨著商業銀行房貸利率一降再降，廣州、

東莞等地商業房貸利率或將低於住房公積金貸款利率。廣州更已有貸款人接到銀行通知稱，商業

房貸利率不能低於公積金貸款利率，「現在房貸利率最低只能辦到２﹒８５％」。《南方都市報

》引述廣州多家銀行確認，最低房貸利率情況屬實。

與房貸利率掛勾的五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）目前已降至３﹒６％，各家銀行

紛紛調整房貸利率，部分銀行報價出現商貸與公積金利率倒掛情況。報道引述一家商業銀行個貸

部門負責人指出，該行房貸利率根據客戶資質情況，定價為ＬＰＲ減１００基點，或ＬＰＲ減

９５基點，在最新ＬＰＲ公布前，ＬＰＲ減１００基點為２﹒８５％，ＬＰＲ減９５基點為

２﹒９％；ＬＰＲ降至３﹒６％後，ＬＰＲ減１００基點為２﹒６％，ＬＰＲ減９５基點為

２﹒６５％，均低於２﹒８５％的公積金貸款利率。

報道又引述一家商業銀行個貸經理表示，此前合同簽訂為ＬＰＲ減１００基點的客戶，按照

２﹒６％執行，但隨後新簽約的客戶只能按照不低於２﹒８５％執行。（ｓｌ）

