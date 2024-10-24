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24/10/2024 17:54

《中國要聞》國產流感疫苗現「價格戰」，部分已「擊穿成本線」

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隨著天氣轉涼，內地流感疫苗的接種潮逐步來臨。據《財聯社
》報道，截至１０月初，流感疫苗批簽發數量已超去年，供應未出現緊張情況，但今年國產流感
疫苗價格戰非常激烈，三價、四價流感疫苗價格或為歷年最低。有疫苗上市公司內部人士表示，
部分流感疫苗價格已經「擊穿成本線」，擔憂這對行業可持續發展不利。
　
＊首三季國產流感疫苗簽發３７８批，超去年全年＊
　
　　今年８月，賽諾菲暫停在中國供應銷售流感疫苗，原因是觀察到疫苗效價（疫苗產生預期生
物效應的相關參考數據）呈現下降趨勢，預期疫苗效力有可能受影響。《財聯社》報道稱，目前
已經沒有醫療機構可以提供接種賽諾菲的流感疫苗，只有國產的。
　　報道指出，需求增長、進口疫苗「缺位」的情況下，今年國內流感疫苗行業的批簽發數量明
顯多於去年。今年前三個季度的批簽發數量已經超過了去年全年，達到３７８批。國內流感疫苗
批簽發前三名分別是國藥集團、華蘭疫苗（深：３０１２０７）和北京科興，三家企業的四價流
感病毒裂解疫苗和流感病毒裂解疫苗累積批簽發數量分別為９９、７６和６３批。
　
＊三價、四價流感疫苗價格創新低，上海生物疑清倉虧本賣＊
　
　　價格方面，今年三價、四價流感疫苗價格是歷年最低的一年。今年５月，流感疫苗價格戰由
國藥集團打響，國藥集團在江蘇省四價流感病毒裂解疫苗中標價從每支１２８元（人民幣．下同
）降到８８元。隨後，華蘭疫苗、北京科興、金迪克（滬：６８８６７０）等跟進降價。
　　而據吉林省公共資源交易中心昨日公告，國藥集團武漢所的四價流感病毒裂解疫苗（西林瓶
）價格從每支１０８元降至７８元，比上半年其他疫苗廠家降價後的８５元還便宜了７元。
　　１０月１６日，深圳市疾病預防控制中心的三價流感疫苗採購中，北京科興以每支１０﹒５
元的價格中標。在參與競標的企業中，復星雅立峰的報價為每支６﹒５元，創下歷史最低紀錄。
　　報道引述一位疫苗上市公司內部人士稱，浙江流感疫苗招標中，上海生物的三價流感疫苗中
標單價９﹒４元，打破各個疫苗企業的成本線。他表示，低於成本價格銷售，應該是企業在銷售
不暢的情況下做出的虧本清倉行為。這不能作為未來疫苗價格的參考，否則不利於行業良性發展
。（ｊｑ）

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