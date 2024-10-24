《中國要聞》中國創新藥內地定價太低，藥企稱難靠本土市場生存

《經濟通通訊社２４日專訊》中國創新藥約１０年前開始快速發展，但到近年創新藥企卻被

困了在寒冬。內媒《第一財經》引述多名藥企高層指出，醫保制度改革後，創新藥陷入了一個「

怪圈」，新藥的價值未得到充分認可，「價格定高了，醫保承受不來；價格定低了，企業活不下

去」，認為創新藥定價應該擺脫製造業的邏輯，不能只看其製造環節的成本。

報道引述和黃醫藥（０００１３）首席執行官蘇慰國指出，百濟神州（０６１６０）

（滬：６８８２３５）、和黃醫藥以及傳奇生物，可以說是頗具研發和創新能力的中國藥企，但

它們的新藥沒辦法單靠中國本土市場生存下來，主要是定價的問題。



＊醫保打低新藥價格，無回報將令投資人撤離＊



微芯生物（滬：６８８３２１）創始人魯先平更認為，醫保制度改革後，雖然很多新藥能更

快地惠及患者，但新藥的價值未得到充分的認可，「原創藥企試錯成本太高，越是創新的藥，越

是虧錢」。他指出，中國的藥物研發成本和經營成本正在急劇上升，如果醫療衛生體系改革沒有

到位，醫保直接決定藥品價格為導向，而沒有以藥品的價值為導向，那麼二級市場對新藥的不認

可也會傳導到一級市場，出現目前資本遇冷，大量投資人撤離的情況，「這將很難實現生物醫藥

的高質量發展，中國的好藥也很難惠及全球患者」。

報道以君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）自主研發生產、首款在美上市的國產

ＰＤ－１抗癌藥為例，指其在中國的售價只有美國售價的３％。報道指出，中國是上市ＰＤ－１

藥物數量最多的國家，這些藥物大部分沒能在美國上市而困守中國市場，結果是很大一部分中國

本土製藥企業前期做了大量投入，後期商業回報入不敷出。

報道引述一家企業的高管王誠表示，「藥價搞得太低以後，沒有回報，就沒有人再往裏投錢

了；你自己的工業垮掉了，又得靠進口，完全靠進口後人家（跨國藥企）又不降價了」。

報道並引述哈爾濱血液病腫瘤研究所馬軍教授稱，一個源頭創新的藥物要花將近１０億元人

民幣的代價才能落地，企業得有一定的經濟積累才能有後發的力量，「不能把創新藥變成白菜幫

子價，那誰也不做創新了」。（ｓｌ）

