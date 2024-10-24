【聚焦人幣】美媒：截至６月中國一年內有２５４０億美元非法外流

《經濟通通訊社２４日專訊》據美媒《華爾街日報》報道，中國房地產市場崩盤和經濟不確

定性促使資金外流，統計顯示，截至今年６月底的４個季度裏，可能有高達２５４０億美元的資

金避過監管非法流出中國。報道認為，這種現象對對中國的決策者來說值得擔憂。資本大量外流

會加大人民幣的壓力，尤其是在當前中國經濟不明朗的情況下。

報道指，相比近１０年前中國樓市泡沫爆破時的資本外逃，今次規模更大，但由於現時中國

整體經濟規模比當時大得多，資本外逃佔中國經濟總量的比例似乎也小於當時。至於「走資」手

法，除了「傳統」的將貴重物品運往海外、為進口商品支付過高的價格等之外，還有一些「新方

式」，包括將藝術品運到香港拍賣，並將拍賣所得以美元或其他外幣形式存放於香港。由於香港

沒有資本管制，賣家可以將這筆錢轉移到其他地方。另一種新手法則是將裝載著加密貨幣的電腦

硬碟運往其他司法轄區，並在那裏兌換成現金。



＊分析指近期刺激措施提升中國股票吸引力，助減資本外流＊



報道引述研究公司Ｅｘａｎｔｅ Ｄａｔａ的高級策略師Ｍａｒｔｉｎ Ｌｙｎｇｅ

Ｒａｓｍｕｓｓｅｎ表示，資本外流仍在發生，這說明中國國內投資機會稀缺，為了獲得更好的

回報，人們不惜鋌而走險。不過他也提到，最近的刺激措施可能會使中國股票成為一種更具吸引

力的替代投資，並有助於減少資本外流。（ｓｌ）

