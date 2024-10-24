《神州債市》路透：中國企業美元債獲支撐，經濟疲軟難引資金回流

《經濟通通訊社２４日專訊》儘管市場波動劇烈，投資者對中國相關資產態度冷淡，但《路

透》指出，中國企業發行的美元債券今年一直得到支撐，原因是這些企業將其海外美元儲備投入

此類債券，而中國投資者和出口商的投資有本土偏好。

報道指，內地投資者和出口商一直將資金存儲在海外，其中一部分資金以外匯存款的形式存

在商業銀行，截至９月底已增至８４９０億美元；其餘資金以海外資產形式存在，包括中國國有

企業發行的美元債券。



＊人幣或連續三年貶值，中國出口商海外存款料達二千億美元＊



由於內地經濟疲軟和低收益率削弱了人民幣，使人民幣可能連續第三年貶值。巴克萊宏觀與

外匯策略師Ｌｅｍｏｎ Ｚｈａｎｇ表示，今年內地的美元存款增長不大，這表明更多的美元存

款被存放在海外，估計出口商在海外的存款達２０００億美元。

勵正投資管理（ＬＧＩＭ）的投資組合經理Ｒａｙｍｏｎｄ Ｗｏｎｇ指，許多投資者有本

土偏好，中國投資者也不例外。今年大部分時間，中國國內買家持有或購買美元債券有兩個主要

的經濟理由－－美元兌人民幣走強，以及美元債券收益率高於中國國債收益率。

分析師稱，無論在一系列刺激措施出台、中國股市最新上漲以及美國總統大選之後，市場對

中國的看法會發生甚麼變化，中國國有企業的美元債券都有可能繼續受到支撐，因為低迷的中國

國債收益率、人民幣的不利因素以及多元化的需求可能會阻止出口商將資金帶回國內。（ｓｌ）

