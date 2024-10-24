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AH股新聞

24/10/2024 08:30

《神州民企》君實生物（１８７７）獨董沈競康逝世，獨董數未合規

　　《經濟通通訊社２４日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，獨立非
執行董事、審計委員會委員及戰略委員會委員沈競康於近日逝世，業務經營不會受到影響。
　　該集團指，沈競康逝世後，董事人數由１４名變為１３名，其中４名為獨立非執行董事，獨
立非執行董事人數少於上市規則規定的最低人數，審計委員會的成員人數亦未能符合上市規則第
３﹒２１條的規定。該集團將努力盡快物色合適人選填補空缺以符合上市規則的規定。（ｗｈ）

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