《神州民企》君實生物（１８７７）獨董沈競康逝世，獨董數未合規

《經濟通通訊社２４日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，獨立非

執行董事、審計委員會委員及戰略委員會委員沈競康於近日逝世，業務經營不會受到影響。

該集團指，沈競康逝世後，董事人數由１４名變為１３名，其中４名為獨立非執行董事，獨

立非執行董事人數少於上市規則規定的最低人數，審計委員會的成員人數亦未能符合上市規則第

３﹒２１條的規定。該集團將努力盡快物色合適人選填補空缺以符合上市規則的規定。（ｗｈ）

