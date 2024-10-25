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AH股新聞

25/10/2024 09:02

《駐京專電》李強寧夏內蒙古調研：推「三北」工程，做好能源保供

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李強２２日至２４日在寧夏、
內蒙古調研。他強調，著眼國家戰略和全局需要，堅持生態優先、綠色發展，立足資源稟賦、發
揮特色優勢，扎實推進「三北」防護林體系等重點生態工程建設，做好能源保供工作，為高質量
發展提供有力保障。
　
＊進一步釋放光伏等新能源發展潛力＊
　
　　在寧夏銀川，李強來到寧夏沙漠綠化與沙產業發展基地，聽取推進黃河「幾字彎」寧夏攻堅
戰和全區荒漠化治理等匯報。在國能寧煤公司煤製油項目區，李強詳細了解現代煤化工發展情況
，察看產品及應用。在寧東２００萬千瓦復合光伏基地，李強聽取寧夏構建新型能源體系、開拓
電力外送通道等匯報。他說，能源保障和安全須臾不可忽視，要持續開展能源技術攻關，推動煤
炭資源就地深加工，充分發揮綜合效應。要面向更多生產生活應用場景，加大政策引導和支持，
用好建築物外立面特別是屋頂空間，進一步釋放光伏等新能源發展潛力。
　
＊大力推動煤炭清潔高效利用＊
　
　　在內蒙古鄂爾多斯、呼和浩特，李強實地調研西柳溝龍頭拐生態清潔小流域水土保持綜合治
理、庫布其沙漠北緣鎖邊林帶建設、大青山前坡生態治理、蒙草集團草種業科研及良種推廣、伊
利智慧健康谷乳業技術創新等工作。他強調，深入推進「三北」防護林體系等工程建設、築牢中
國北方重要生態安全屏障意義重大。
　　李強考察了達拉特旗防沙治沙和風電光伏一體化工程、內蒙古能源集團金山熱電公司。他指
出，要統籌推進荒漠化綜合防治和能源基地建設，把發展新能源和清潔能源擺在更加突出位置，
推動傳統能源和新能源多能互補、深度融合。要大力推動煤炭清潔高效利用，進一步提高發電和
供熱效率，切實保障群眾溫暖過冬。

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