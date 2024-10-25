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AH股新聞

25/10/2024 10:18

《駐京專電》寶馬奔馳合資品牌逸安啟發布，首批超充站北京運營

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》由華晨寶馬汽車有限公司與梅賽德斯－奔
馳（中國）投資有限公司以５０：５０股比成立的合資公司－－北京逸安啟新能源科技有限公司
，正式發布高端超充品牌逸安啟。與此同時，首批逸安啟超充站也正式在北京開啟運營，並分布
在東壩萬達廣場、藍色港灣、國貿、朝陽大悅城、延慶奧林匹克公園。
　　逸安啟ＣＥＯ唐旭日表示：逸安啟超充融合了一系列技術、產品與服務，既以可靠、快捷、
從容的超充解決方案服務廣大中國用戶，也計劃在綠色能源、儲能和能源高效利用上開發技術方
案，提供可持續的臻享超充體驗。他指示，品牌將在２年內實現「百城千站」的超充網絡覆蓋，
在全球新能源汽車規模最大、最成熟的中國市場，逸安啟將正式開啟高端充電網絡服務的新征程

　　逸安啟超充具備２００Ｖ－１０００Ｖ寬電壓，全面適配並滿足當前主流車型的超充補能需
求。在遠程升級助力下，逸安啟超充可持續保持軟件升級和固件更新，不斷提升高兼容性。
　　技術方面，逸安啟超充網絡聚焦液冷超充技術，採用大功率超級充電樁，擁有６００ｋＷ額
定功率，高達８００Ａ的最大電流，還能實現在電池充電時進行智能功率分配。與此同時，通過
輕量化設計，逸安啟超充提槍重量僅為３﹒１５ｋｇ，１１００ｍｍ的插拔槍高度，也更加符合
人體舒適高度。

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