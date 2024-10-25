《駐京專電》人大常委會會議下月初舉行，審議國務院金融工作報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國財政增量刺激政策細節有望在下月初

揭曉。十四屆全國人大常委會委員長會議今日上午召開，會議決定，十四屆全國人大常委會第十

二次會議１１月４日至８日在北京舉行，會議議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。



＊審議國務院關於金融工作情況的報告＊



全國人大委員長趙樂際今日主持會議，會議建議的常委會會議議程包括：審議國務院關於金

融工作情況的報告，關於２０２３年度國有資產管理情況的綜合報告和關於２０２３年度行政事

業性國有資產管理情況的專項報告，關於建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況的

報告，關於防沙治沙工作情況的報告；審議最高人民法院關於人民法院行政審判工作情況的報告

；審議最高人民檢察院關於人民檢察院行政檢察工作情況的報告；審議全國人大常委會執法檢查

組關於檢查非物質文化遺產法實施情況的報告、關於檢查社會保險法實施情況的報告；審議全國

人大監察和司法委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會分別提出

的關於十四屆全國人大二次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告；審議全國人

大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



＊審議反洗錢法修訂草案等＊



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十二次會議審議學前教育法草案、文物保護法修

訂草案、礦產資源法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案、各級人民代表大會常務委員會

監督法修正草案；審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議代表法修正草案的議案；審議國

務院關於提請審議仲裁法修訂草案的議案、關於提請審議海商法修訂草案的議案、關於提請審議

科學技術普及法修訂草案的議案、關於提請審議關於延長授權國務院在營商環境創新試點城市暫

時調整適用計量法有關規定的決定草案的議案；審議國務院關於提請審議批准《〈《防止傾倒廢

物及其他物質污染海洋的公約》１９９６年議定書〉污水污泥修正案》的議案。



