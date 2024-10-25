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AH股新聞

25/10/2024 15:39

《國企紅籌》廣汽在港推旗艦７座ＭＰＶ，冀公司市佔進本地前三名

　　《經濟通通訊社２５日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）今在港推出首
款插電混能（ＰＨＥＶ）旗艦７座ＭＰＶ車型「Ｅ９」，入場價５５﹒８萬元起。廣汽國際總經
理衞海崗透露，該車型已經接獲數十台訂單，將於１２月開始交付。另廣汽國際副總經理王順勝
形容，其售價是非常具有競爭力，期望日後在港市佔率打進頭三。他亦表示會考慮在港建設充電
樁設施。
　　是次在港發售的「Ｅ９」設有兩個版本，頂配版售價６２﹒８萬元，中配版售價５５﹒８萬
元。廣汽同時推出頂配版５９﹒９萬元的「早鳥價」優惠，只限首１００輛，先到先得。衞海崗
表示，Ｅ９為ＰＨＥＶ車型意味「可油可電」，１０００多公里的超長續航能力特別適合港車北
上。
　　衞海崗亦表示，Ｈｙｐｅｒ　ＨＴ將會於年底在港上市，至於早前在巴黎車展發布的純電
ＳＵＶ　ＡＩＯＮ　Ｖ預計明年登場，未來會在香港推出更多新車型。
　　有報道指中國要求內地車企暫停於歐盟擴張，衞海崗表示，不知悉有關消息，並稱會按計劃
進入歐洲市場，預計年底前開始小批量引進純電動車到歐洲，明年則會進一步擴大，實現大批量
電動車的引入。（ｒｈ）

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