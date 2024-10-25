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AH股新聞

25/10/2024 16:56

《神州民企》長汽（０２３３３）首九月純利按年增約１﹒１倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，截至
２０２４年９月３０日止第三季純利３３﹒５億元（人民幣．下同），按年跌７﹒８２％，每股
基本盈利０﹒３９元。期內營業總收入５０８﹒２５億元，升２﹒６１％。
　　截至２０２４年９月３０日止首三季，純利按年增約１﹒１倍至１０４﹒２８億元，每股基
本盈利１﹒２３元，營業總收入按年增１９﹒０４％至１４２２﹒５４億元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【強關節固骨骼】維柏健關節產品低至買1送1► 了解詳情

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