《神州民企》長汽（０２３３３）首九月純利按年增約１﹒１倍

《經濟通通訊社２５日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，截至

２０２４年９月３０日止第三季純利３３﹒５億元（人民幣．下同），按年跌７﹒８２％，每股

基本盈利０﹒３９元。期內營業總收入５０８﹒２５億元，升２﹒６１％。

截至２０２４年９月３０日止首三季，純利按年增約１﹒１倍至１０４﹒２８億元，每股基

本盈利１﹒２３元，營業總收入按年增１９﹒０４％至１４２２﹒５４億元。（ｂｎ）



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