招金礦業附屬斥１﹒８億元購威海銀行６８７１﹒２萬股Ｈ股

《經濟通通訊社２５日專訊》招金礦業（０１８１８）公布，旗下全資附屬公司斯派柯於今
日，與山東招金集團財務訂立股份轉讓協議。山東招金集團財務同意以代價１﹒８億元，向斯派
柯轉讓威海銀行的６８７１﹒２萬股Ｈ股，佔威海銀行已發行股本總額約１﹒１５％，即每股目
標股份２﹒６３元。
山東招金集團財務取得威海銀行６８７１﹒２萬股Ｈ股之原始成本約為２﹒２１億元。
（ｋｌ）
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25/10/2024 18:47
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日，與山東招金集團財務訂立股份轉讓協議。山東招金集團財務同意以代價１﹒８億元，向斯派
柯轉讓威海銀行的６８７１﹒２萬股Ｈ股，佔威海銀行已發行股本總額約１﹒１５％，即每股目
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山東招金集團財務取得威海銀行６８７１﹒２萬股Ｈ股之原始成本約為２﹒２１億元。
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