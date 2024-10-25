《國企紅籌》復旦張江（１３４９）第三季淨利潤按年跌２５﹒４％

《經濟通通訊社２５日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至今

年９月底止第三季淨利潤為１５９９﹒６萬元（人民幣．下同），按年跌約２５﹒４４％，基本

每股收益０﹒０２元。營業收入約１﹒４億元，按年跌２３﹒９９％。

今年首三季淨利潤８６４６﹒９萬元，按年跌３﹒８１％，基本每股收益０﹒０８元，營業

收入５﹒４９億元，按年跌２２﹒４７％。（ｋｌ）



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