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25/10/2024 17:59

《國企紅籌》復旦張江（１３４９）第三季淨利潤按年跌２５﹒４％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至今
年９月底止第三季淨利潤為１５９９﹒６萬元（人民幣．下同），按年跌約２５﹒４４％，基本
每股收益０﹒０２元。營業收入約１﹒４億元，按年跌２３﹒９９％。
　　今年首三季淨利潤８６４６﹒９萬元，按年跌３﹒８１％，基本每股收益０﹒０８元，營業
收入５﹒４９億元，按年跌２２﹒４７％。（ｋｌ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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