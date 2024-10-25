《基金觀點》惠理：中國內地股市波動性加劇，台韓股市或窄幅上落

《環富通基金頻道２５日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣

（Ｋｅｌｌｙ）分享她對多元資產的最新看法。她指，中國內地決策官員接連公布多項大規模提

振經濟措施，出乎市場預期，刺激當地股市錄得強勁表現。然而，市場的波動性隨著升勢熾熱而

加劇，投資者亦將密切注視有關提振措施的落實情況及其影響。與此同時，由於投資者重新評估

人工智能相關投資的預期，因此以科技業為主的台灣及韓國市場氣氛持續平淡。隨著投資者觀望

第三季業績及指引，上述市場或將維持窄幅上落。



＊美國市場走勢添波動，港股趨近投機資金獲利水平＊



美國啟動減息周期，在９月下調利率５０個基點。然而，就業數據較預期強勁，或會限制未

來減息的幅度。雖然美國市場續創新高，但多項因素或會令市況波動，包括極不明朗的美國大選

、日漸升溫的中東緊張局勢及偏高的第三季盈利預期。因此，相信美國市場的走勢將在１０月和

１１月更添波動。

另一方面，中國內地同步推出貨幣和財政刺激措施，傳遞出乎預料強烈的振興經濟訊號。基

於持倉比重偏低，加上與其他市場估值存在差距，因此當地市場顯著攀升。外資回流當地，但相

關資金流由對沖基金及被動型基金主導。主動型「只持長倉」基金及機構投資者普遍等待刺激經

濟措施的細節及美國大選結果，才會重返當地市場。

中國香港市場的勢頭無疑變得非常正面。然而，市場的波動性亦隨著升勢熾熱而顯著加劇。

估值趨近歷史平均水平。儘管市場環境仍將維持利好（只要刺激經濟措施的落實不會出現遜於預

期的情況），但市場趨近投機資金獲利套現的水平。



＊Ａ股憧憬第四季復甦步伐，亞洲國家減息預期或調低＊



自政策出現「急轉彎」以來，內地房地產市場和股市的氣氛和活力均明顯好轉。雖然「國慶

黃金周」的消費數據料不會帶來太多驚喜，但市場並不著眼於此，而更為憧憬第四季的復甦步伐

。人民幣轉強亦為市場勢頭提供助力。消費物價指數、貨幣供應、消費等日後公布的數據將受到

密切注視，從而評估經濟復甦表現。

亞洲（日本除外）市場正處於輪動，投資者從東南亞和印度調撥資金至中國。鑑於美國就業

數據轉強，美元表現強勢，因此東南亞貨幣扭轉升勢；市場修訂減息路徑的預期，由原先預計明

年中累減５％，調整為預計明年６月底前合共只降低１％。美國債券收益率曲線上移亦可能限制

東南亞市場升勢，原因是假如美國採取較慢的減息路徑，投資者此前對區內國家減息的高預期可

能需要調低。投資者調整對人工智能的預期，並由追捧人工智能硬件轉為軟件，加上第三季業績

及指引有待出爐，在這情況下，台灣和韓國市場將維持窄幅上落。



＊料新興市場股票波動加劇，日股仍將窄幅橫行＊



中國內地出乎預期推出刺激措施，令市場更為憧憬工業大宗商品需求將較預期殷切，這情況

或可利好其他新興市場國家，但市場仍會加劇波動。美國總統大選在即，或會為拉美和東歐等新

興市場帶來重大影響。中東地緣政治緊張局勢升級，是近期最大的風險。

日本新任首相石破茂對加息的立場並不如預期般強硬，特別是由於日本經濟尚未準備好承受

利率攀升的影響，因此他支持以較慢步伐加息。其政策仍未明確，而且１０月底日本將再次迎來

大選。考慮到美元兌日圓在近期已見底，因此日本市場仍將在窄幅橫行，但政府政策方向尚未明

朗。此外，市場的注意力已從日本轉回中國。



＊亞洲投資級別債券吸引力降低，新興市場債券前景反覆＊



在市場承險氣氛漸濃的環境下，美國債券收益率曲線上移（源於就業數據轉強），加上信貸

息差相當狹窄，削弱亞洲投資級別債券前景的吸引力。而隨著中國市場氣氛急轉，加上政策喜出

望外，原本對中國採取避險的投資者重新追捧中國高收益債券。另一方面，亞洲高收益債券的絕

對和相對息差均有所收窄，削弱其估值的吸引力。

息差處於偏緊水平，而且低於歷史平均值。隨著市場的不明朗因素增加，新興市場債券的前

景仍將反覆不穩。此外，地緣政治風險升溫，將持續令市場受壓。



＊金價創新高後或橫行整固，多元資產策略波動性較低＊



黃金價格升穿歷史高位後或將橫行整固。雖然美元走強將限制短期上升空間，但地緣政治風

險升溫，將為黃金的前景提供支持。除了地緣政局憂慮之外，隨著金磚四國正開發新的支付系統

，投資者亦擔心去美元化趨勢，這情況或將持續支持黃金價格。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、信貸及

大宗商品等風險資產之間的相關性在近期顯著上升。在充滿不確定性的環境下，收益成為投資者

不可或缺的回報來源。（ｗａ）

