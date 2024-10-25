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25/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：券商互換便利項下陸續買入股票

　　《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平出席「金磚＋」領導人對話會並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１０月２４日上午，國家主席習近平在喀山會展中心出席「金磚＋」領導人對話會併發
表題為《匯聚「全球南方」磅礡力量　共同推動構建人類命運共同體》的重要講話。
　
公募基金「反彈先鋒」持倉曝光
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，公募基金２０２４年三季報陸續披露。在Ａ股市場近期走強的背景下，那些及時跟進且實
現超額收益的主動權益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金）再
度回歸公眾視野。從這些「反彈先鋒」的持倉情況看，北交所以及科創板個股成貢獻業績的主要
力量。
　
深交所：加大對高新技術企業融資支持力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家產融合作試點城市「－城一策」路演活動近日在青島市舉辦。深交所相關負責人表示，將加
大對重點產業鏈、專精特新、高新技術企業融資支持力度，服務更多科技創新企業利用資本市場
工具發展壯大。
　
　
《上海證券報》
　
習近平出席「金磚＋」領導人對話會並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１０月２４日上午，國家主席習近平在喀山會展中心出席「金磚＋」領導人對話會併發
表題為《匯聚「全球南方」磅礡力量　共同推動構建人類命運共同體》的重要講話。
　
多路資金加快落地，穩投資跑出「加速度」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一攬子增量政策推出後，中央預算內投資、地方政府專項債券、超長期特別國債等多路資金正加
速落地，有力支撐四季度經濟增長。同時，明年投資政策將「力度不減」，繼續發行超長期特別
國債並進一步優化投向，為中國經濟夯實「基本盤」。
　
券商互換便利項下陸續買入股票
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
繼中金公司在ＳＦＩＳＦ項下率先買入股票之後，國泰君安２４日也使用互換便利借貸資金順利
完成了增持股票的首筆交易。此外，中信證券已在滬深交易所同步完成首批互換便利操作，財通
證券已完成首次交易相關的質押操作手續。
　
　
《證券時報》
　
習近平出席「金磚＋」領導人對話會並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１０月２４日上午，國家主席習近平在喀山會展中心出席「金磚＋」領導人對話會併發
表題為《匯聚「全球南方」磅礡力量　共同推動構建人類命運共同體》的重要講話。
　
發展「大膽資本」，力爭形成萬億級政府投資基金群
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
深圳市委金融辦２４日發布《深圳市促進創業投資高質量發展行動方案（２０２４－２０２６）
（公開徵求意見稿）》，從引領發展「大膽資本」、培育壯大「耐心資本」、吸引集聚「國際資
本」、大力發展「產業資本」、打通創投行業「循環梗阻」和提供行業發展「最優服務」等方面
提出進一步促進深圳創投業發展的重要舉措。
　
量化巨頭放棄中性策略，幾大因素值得一說
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，國內量化巨頭幻方量化向投資者公告，計畫逐步將對衝產品投資倉位降低至零。這意味著
該公司將正式放棄中性策略。１０月２３日，另一家量化私募冪數資產公告，因期權套利策略遭
遇重創將調整策略線，未來將主推帶有多頭敞口的策略，不再推廣類中性策略。（ｌｃ）

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