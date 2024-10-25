《鍾之日記》光伏炒上，恒指轉升

《鍾之日記》１０月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股昨日下跌２７０點後今早窄幅高開，盤中光伏股熱炒帶動，恒指升幅擴大，午後升近

３００點，隨後中字頭表現偏弱拖累大市，恒指升幅縮窄，全日收報２０５９０，升１００點或

０﹒５％，累計全周仍跌２１３點或１％，連續第三周下跌。今日主板成交近１６１３億元。



＊拉鋸三千三，Ａ場全周升１﹒２％＊



滬綜指今日全日在三千三關爭持，最終收升０﹒５９％，報３２９９﹒７０點，未能收復三

千三；深成指則漲１﹒７１％，創業板更飆２﹒９３％。電池股全線上漲，光伏概念亦爆發，保

險及銀行股走弱。兩市全日交易額１﹒７７萬億元人民幣，較上個交易日大增２５１７億元人民

幣或１６﹒５％。

本周是中央一攬子刺激經濟政策落實的一周。周一ＬＰＲ報價利率下調、周五存量房貸批量

降息，居民家庭及工商企業還貸壓力降，料有力支持消費和投資。人行創設的兩項為股市增資的

新工具也相繼落地，國泰君安、中金公司已完成首筆互換便利業務，首批２３家上市公司合計會

獲得回購增持再貸款近１１５億元。投資市場活水來，Ａ股本周四升一跌，單周升幅１﹒１７％

，連升兩周。



＊信義光能漲１７％，表現最佳藍籌＊



光伏行業利好消息多。眾所周知，受產能過剩、供需錯配等因素影響，國內光伏行業「內卷

」嚴重，近期行業協會發布光伏組件最低價格參考，並稱低於成本投標中標涉嫌違法，呼籲企業

反內卷式惡性競爭。日前，國務院總理李強在寧東２００萬千瓦復合光伏基地調研，提出要面向

更多應用場景，加大政策引導，進一步釋放光伏等新能源發展潛力，顯示國家對行業發展支持立

場不變。

此外，美國商務部據報已經啟動變更情況審查（ＣＣＲ），考慮部分撤銷中國晶體矽光伏電

池的反傾銷稅和反補貼稅，更直接利好板塊。有分析指，雖然本次審查針對的是非主流產品，但

後續針對主流產品的關稅政策或有鬆動。

另外，市場傳聞工信部或要求光伏生產環節限制能耗，惟內地頭部廠商表示並未收到相關通

知。而且傳聞中指「硅料生產的單ＫＧ能耗不高於５０度電」，有業界分析認為，以目前硅料生

產技術水平來看，很多企業根本達不到此標準，而且一味追求低電耗或影響產品整體質量。看來

光伏生產嚴格限能一事仍有待確認。

光伏太陽能板塊全天走高，陽光能源（００７５７）飆近２６％，福萊特玻璃

（０６８６５）勁升２３％，協鑫科技（０３８００）揚１９﹒６％，信義光能（００９６８）

漲１７％，新特能源（０１７９９）漲１１﹒８％，信義能源（０３８６８）升１１﹒６％。



＊高管被查，百濟神州「躺著中槍」＊



今日市場有傳言稱，百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）大中華區首席商務官殷

敏被監管機構調查。受該傳言影響，百濟神州Ａ股股價盤中一度下挫１０％，收盤仍挫３﹒６％

，Ｈ股在上午仍保升勢，下午倒跌，收跌０﹒６％。

百濟神州今日下跌，可能是誤會一場，因據《第一財經》引述權威渠道消息稱，殷敏被調查

的原因，與百濟神州自身的經營無關。而多個消息指出，殷敏被帶走涉及此前的阿斯利康「騙保

」事件。而百濟神州亦在收盤後在其微信公眾號發布聲明，稱公司一名員工正在配合相關調查工

作。根據目前了解的情況，該員工所涉事件與百濟神州無關。百濟神州表示，將一如既往地重視

並遵循合法、合規且高道德標準的運營原則。

資料顯示，殷敏在２０２２年１月成為百濟神州大中華區首席商務官之前，曾在阿斯利康就

職長達１５年之久，２０１８年６月，殷敏任阿斯利康中國副總裁、腫瘤業務部負責人，後於

２０１９年１月升任為阿斯利康中國腫瘤業務部總經理，直接負責此後涉及「騙保」的肺癌藥泰

瑞沙。

在殷敏轉職百濟神州大中華區首席商務官的同月，也就是２０２２年１月２９日，國家醫保

局在其官方微信中發布通報稱，連續多年穩居跨國藥企中國市場第一名的阿斯利康，其員工涉嫌

篡改腫瘤患者基因檢測結果以騙取醫保基金，抓獲涉案人員１７名。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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