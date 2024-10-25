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AH股新聞

25/10/2024 11:03

《Ａ股焦點》天齊鋰業發盈警Ａ股仍升６％，前三季料虧損超５４億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）昨晚（２４日
）公告，預計２０２４年前三季度虧損５４﹒５億元（人民幣．下同）至５８﹒５億元，上年同
期為盈利８０﹒９９億元；預計２０２４年第三季度虧損３﹒２億元至６﹒４億元，上年同期為
盈利１６﹒４６億元。
　　天齊鋰業股價不跌反升，Ａ股現升６﹒２８％；Ｈ股現升８﹒２％。
　　上述公告稱，受鋰產品市場波動的影響，２０２３年第四季度至２０２４年第三季度期間，
鋰產品市場價格整體呈現大幅下滑趨勢，公司鋰產品銷售價格及毛利較上年同期大幅下降。受公
司控股子公司Ｔａｌｉｓｏｎ　Ｌｉｔｈｉｕｍ　Ｐｔｙ　Ｌｔｄ化學級鋰精礦定價機制與公司
鋰化工產品銷售定價機制存在時間周期的錯配影響，本報告期公司經營業績出現階段性虧損。
　　此外，天齊鋰業表示，隨新購低價鋰精礦逐步入庫，以及庫存鋰精礦的逐步消化，公司各基
地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本正逐步貼近最新採購價格，鋰精礦定價機制的階段性錯配
也逐步減弱，公司２０２４年第二季度及第三季度虧損均實現環比減少。（ｊｑ）

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