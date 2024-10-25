《經濟通通訊社２５日專訊》近日，內地量化巨頭幻方量化向投資者公告，計劃逐步將對沖

產品投資倉位降低至零。這意味著該公司將正式放棄中性策略。無獨有偶，周三（２３日），另

一家量化私募冪數資產亦公告，因期權套利策略遭遇重創將調整策略線，未來將主推帶有多頭敞

口的策略，不再推廣類中性策略。

業內人士指，個別公司的產品線調整並不代表整個行業，中性策略也不能因為極端行情下淨

值的短期回撤就完全被否定。

市場中性策略是股票量化策略的一種，由多頭端和空頭端組成，一般是通過數量化的方式選

股後，使用股指期貨、融券和期權等空頭工具對沖。過去幾年，中性策略整體表現穩健，各大頭

部量化均有不少中性策略產品。海通證券此前估算的私募市場中性策略規模約為１２９１﹒６８

億元人民幣。

不過，今年以來，中性策略遭遇數次產品淨值大回撤，尤其是９月底啟動的這一輪史詩級暴

漲行情，各大指數全線大漲，股指期貨連續漲停，並大幅度升水，導致中性策略對沖的期貨端一

度保證金壓力陡增。特別是９月２７日，上交所系統故障，現貨沒法下單，期指漲幅遠高於現貨

，基差迅速拉大，還有的中性產品甚至被強平。

業內人士指，上述畢竟是極端情況。Ａ股市場絕大多數時間股指期貨是貼水的，所以市場恢

復常態後，中性策略仍然會有很大的空間。（ｌｃ）

