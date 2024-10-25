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AH股新聞

25/10/2024 10:14

【提振內房】中國擴大房地產白名單，惟銀行放貸仍須關注項目本身

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國持續擴大房地產「白名單」範圍，日前更提出年底通過項
目貸款金額將超過４萬億人民幣。不過有開發商反映，面臨政府與銀行步調不同，即便納入白名
單，銀行也不會放貸。
　　《第一財經》引述部分開發商表示，目前白名單實施的動作明顯加快，今年第一季主要在報
名和審批、第二季在審批和爭取撥款，到了第三季時，審批的程序都已完成，只需等待撥款了。
「特別是近期房地產專場會議之後，感覺銀行比之前積極了一些，但核心的貸款展期與新貸款發
放問題還是沒那麼快給到房企反饋，目前還沒有實質性的突破性進展，尤其現在房價相比前兩年
已經下跌，銀行也需要評估。」華南一出險房企的營銷負責人表示。
　　目前金融機構對新增融資貸款審批依然很審慎，款項落地情況仍要考量項目本身的質量。報
道引述面臨財務風險的開發商相關人士表示，將甚麼項目納入白名單的權力在政府，但是否審批
通過、是否撥款則由銀行決定，有時會有雙方步調不一致的情形，「銀行一般都會考慮後續的償
還問題，項目本身是否優質、資產是否充裕，如果項目本身不行，公司又沒甚麼資產，即便納入
白名單中，銀行也不會放貸」。（ｌｃ）

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