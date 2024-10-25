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AH股新聞

25/10/2024 14:31

震虎價案件開庭，京東人士：低價名字在行業中普遍，做好準備應對

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據內媒報道，內地養車行業兩大連鎖品牌－－途虎養車
（０９６９０）與京東養車商譽糾紛一案已於近日正式開庭審理。途虎養車訴京東養車「震虎價
」涉及不正當競爭，要求京東養車立即停止使用「震虎價」品牌。受理此案的上海閔行區法院暫
未作出判決。
　　據《澎湃新聞》從京東養車內部人士處獲悉，京東養車此前已收到起訴通知，並向法院提交
證據進行應對，「公司內部對於『震虎價』被途虎起訴感到非常無奈，京東雙１１將堅決堅持低
價。這類低價名字在行業中非常普遍，已經做好準備應對。」
　　《澎湃新聞》報道稱，今年雙１１前夕，途虎養車起訴京東養車「震虎價」損害其商譽一案
提速。９月２０日前，途虎養車向法院申請「震虎價」訴訟保全，即要求京東養車在法院正式判
決前停止使用「震虎價」。有知情人士認為，此舉與雙１１有關，「震虎價是京東養車一直主打
的低價利益點，如果突然被禁止將減輕途虎雙１１的競爭壓力」。
　　據了解，今年１月２４日，上海闌途信息技術有限公司（途虎養車主體公司）已經向上海市
閔行區人民法院提起訴訟，請求判令包含北京汽廣行信息技術有限公司（京東養車主體公司）在
內三被告賠償５００萬元人民幣。起訴緣由是此前京東養車曾推「震虎價」對原告商譽造成影響
，途虎主張被告在全渠道刪除「震虎價」相關表述。
　　資料顯示，去年９月２６日途虎養車在港交所上市，成為港股汽車後市場第一股。（ｊｑ）

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