《Ａ股焦點》百濟神州Ａ收挫３﹒６％，消息指殷敏被查無關百濟

《經濟通通訊社２５日專訊》今日市場有傳言稱，百濟神州（０６１６０）

（滬：６８８２３５）大中華區首席商務官殷敏被監管機構調查。受該傳言影響，百濟神州Ａ股

股價今日下午盤中一度下挫１０％，隨後反彈拉升，收盤跌３﹒６％。

據《第一財經》引述權威渠道消息稱，殷敏被調查的原因，與百濟神州自身的經營無關。

據了解，多個消息指出，殷敏被帶走涉及此前的阿斯利康「騙保」事件，在近日又有多位此

事相關人士被帶走調查，但也有人已被放回。



＊殷敏曾在阿斯利康就職１５年＊



２０２２年１月，殷敏成為百濟神州大中華區首席商務官。在此之前，殷敏曾經多年任職於

阿斯利康，就職時間長達１５年之久，在阿斯利康歷任高級財務規劃經理、海外區域市場戰略項

目負責人、中國╱香港合規部副總裁、商業及多元化渠道部副總裁等。

２０１８年６月，殷敏獲任阿斯利康中國副總裁、腫瘤業務部負責人，後於２０１９年１月

升任為阿斯利康中國腫瘤業務部總經理，直接負責此後涉及「騙保」的肺癌藥泰瑞沙。

在殷敏任職百濟神州大中華區首席商務官的同月，也就是２０２２年１月２９日，國家醫保

局在其官方微信中發布通報稱，連續多年穩居跨國藥企中國市場第一名的阿斯利康，其員工涉嫌

篡改腫瘤患者基因檢測結果以騙取醫保基金，抓獲涉案人員１７名。（ｊｑ）

