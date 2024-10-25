  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

25/10/2024 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０２％，存量房貸利率正式下調

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日存量房貸正式「降息」，多家大行準時批量下調存量房貸
利率。據《央視新聞》，截至上午７點半，包括工行、農行、中行、建行、交通銀行、郵儲銀行
、浙商銀行等多家銀行的客戶已從手機銀行查到調整後的房貸利率為ＬＰＲ減３０基點。
　　滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開０﹒０２％，報３２８０﹒７６點，深成指高開
０﹒２７％，創業板指高開０﹒７％。房地產板塊獲提振，開市後走高。
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）繼本周下調今年中國經濟增長預測後，有亞太部門高級官員表
示，中國近期出台的財政措施不足以應對通縮風險。該官員認為，內需非常疲弱，中央還是需要
加大支出來處理房地產危機和緩解價格壓力。ＩＭＦ總幹事格奧爾基耶娃也警告，除非中國實施
改革以拉動國內消費，否則年度經濟增長率可能遠低於４％。
　　人民銀行今日進行２９２６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％；
７０００億元ＭＬＦ操作，中標利率持平２﹒００％，上周三（１６日）７８９０億元ＭＬＦ到
期，人行延至２５日縮量續做。
　　公開市場本周有９９４４億元７天期逆回購到期，人行全周進行２２５１５億元逆回購，即
全周大額放水１２５７１億元，創近一年單周新高。（ｒｙ）

【你點睇】「走塑令」第一階段半年適應期完結。這半年適應期，你對「走塑」、使用紙製或木製餐具適應了嗎？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

電池之戰 | 【FOCUS】寧王搶佔增混商機，固態電池更牽暗...

25/10/2024 13:33

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處