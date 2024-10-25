《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０２％，存量房貸利率正式下調

《經濟通通訊社２５日專訊》今日存量房貸正式「降息」，多家大行準時批量下調存量房貸

利率。據《央視新聞》，截至上午７點半，包括工行、農行、中行、建行、交通銀行、郵儲銀行

、浙商銀行等多家銀行的客戶已從手機銀行查到調整後的房貸利率為ＬＰＲ減３０基點。

滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開０﹒０２％，報３２８０﹒７６點，深成指高開

０﹒２７％，創業板指高開０﹒７％。房地產板塊獲提振，開市後走高。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）繼本周下調今年中國經濟增長預測後，有亞太部門高級官員表

示，中國近期出台的財政措施不足以應對通縮風險。該官員認為，內需非常疲弱，中央還是需要

加大支出來處理房地產危機和緩解價格壓力。ＩＭＦ總幹事格奧爾基耶娃也警告，除非中國實施

改革以拉動國內消費，否則年度經濟增長率可能遠低於４％。

人民銀行今日進行２９２６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％；

７０００億元ＭＬＦ操作，中標利率持平２﹒００％，上周三（１６日）７８９０億元ＭＬＦ到

期，人行延至２５日縮量續做。

公開市場本周有９９４４億元７天期逆回購到期，人行全周進行２２５１５億元逆回購，即

全周大額放水１２５７１億元，創近一年單周新高。（ｒｙ）

