《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒８２％，傳聞限制能耗，光伏股領漲

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今日高開高走，滬綜指半日升０﹒８２％，報

３３０７﹒１４點，重返三千三，創業板大漲３﹒４５％，深成指收升２﹒１％。兩市半日交易

額１０８５３億元（人民幣．下同），較上日（２４日）同時段回升８２６億元或８﹒２％。

今日存量房貸下調正式落地，房地產板塊上午升逾２％。深振業Ａ（深：０００００６）漲

停封板，萬通發展（滬：６００２４６）升６﹒３％，深物業Ａ（深：００００１１）揚

５﹒５％，城建發展（滬：６００２６６）漲超４％。目前，六家國有大行以及平安銀行、中信

銀行、招商銀行等股份行，已進行存量房貸利率批量調整工作。



＊寧德時代新品發布，半日漲５﹒５％＊



寧德時代（深：３００７５０）昨日發布新品超級增混電池驍遙，是全球首款純電續航達到

４００公里以上又兼具４Ｃ超充能力的鈉離子電池。國內技術再現突破，滬深電池股集體走強，

華盛鋰電（滬：６８８３５３）、海科新源（深：３０１２９２）等升２０％漲，寧德時代半日

也有５﹒５％升幅。

另外，光伏股也迎來反彈，隆基綠能（滬：６０１０１２）、大全能源

（滬：６８８３０３）、新元科技（深：３００４７２）紛紛漲停。產業鏈近期消息頻頻，先有

中國光伏行業協會呼籲反內捲，通告稱光伏組件低於成本價投標中標涉嫌違法，同時公布可供參

考的最低成本價；後有美國商務部考慮部分撤銷中國光伏電池雙反關稅的消息。１０月２３日，

市場流出「光伏下個月出工信部限制能耗的政策」以及「１１月份有關部門會出文件限制光伏各

環節產能利用率」等傳聞。

通威股份（滬：６００４３８）今日上午升停，投資者關係部門人士回應稱，股價波動可能

受到市場傳聞影響，並強調很多傳聞「沒有得到官方確認」。對於限制能耗的消息，該人士表示

公司也在了解。（ｒｙ）

