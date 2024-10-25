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AH股新聞

25/10/2024 15:05

《Ａ股行情》電池光伏勁揚，滬綜指收升０﹒６％全周升１﹒２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》滬綜指全日在三千三關爭持，滬綜指最終收升０﹒５９％，報
３２９９﹒７０點，未能收復三千三；深成指則漲１﹒７１％，創業板更飆２﹒９３％。電池股
全線上漲，光伏概念亦爆發，保險及銀行股明顯走弱。
　　滬深兩市全日交易額１﹒７７萬億元，（人民幣．下同），較上個交易日大增２５１７億元
或１６﹒５％。
　　本周是中央一攬子刺激經濟政策落實的一周。周一ＬＰＲ報價利率下調、周五存量房貸批量
降息，居民家庭及工商企業還貸壓力降，料有力支持消費和投資。人行創設的兩項為股市增資的
新工具也相繼落地，國泰君安、中金公司已完成首筆互換便利業務，首批２３家上市公司合計會
獲得回購增持再貸款近１１５億元。投資市場活水來，Ａ股本周四升一跌，單周升幅１﹒１７％
，連升兩周。
　
＊光伏行業觸底反彈？通威股份等龍頭漲停＊
　
　　今日新能源賽道強勢，ＢＣ電池飆近９﹒５％，鈉電池、固態電池漲超５％，鋰礦都升
４﹒３％，光伏板塊更是異軍突起，隆基綠能（滬：６０１０１２）、通威股份
（滬：６００４３８）、大全能源（滬：６８８３０３）漲停，天合光能（滬：６８８５９９）
升近１６％，晶科能源（滬：６８８２２３）揚８﹒７％。
　　光伏行業近日消息滿天飛，先有行業協會出台了最低限價等政策，使得行業預期有所改善。
後有外電消息指，美國商務部考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的雙反稅關稅措施。另外，市場
傳聞工信部或許要求光伏生產環節限制能耗。不過，傳聞中要求「硅料生產的單ＫＧ能耗不高於
５０度電」，和現有產能要求標準相距甚遠。分析指，以目前硅料生產技術水平來看，很多企業
都達不到此標準，而且，一味追求低電耗或影響產品整體質量。有頭部廠商表示，公司並未收到
相關通知，網上傳聞還有待驗證。
　　受產能過剩、供需嚴重錯配等影響，光伏產業鏈價格持續性下滑，今日中國有色金屬工業協
會硅業分會表示，近期光伏產業相關利好頻繁發布，產品價格接近底部，通過供給側結構性改革
，料推動晶硅光伏行業走回正常軌道。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９５６﹒４２　　＋０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２９９﹒７０　　＋０﹒５９　　　　６７７２﹒５５　　
　　上證Ａ股指數　　３４５８﹒５７　　＋０﹒５９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６１９﹒８５　＋１﹒７１　　　１０９４８﹒８０　　
　　深圳創業板指數　２２３８﹒９０　　＋２﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７５﹒２５　　＋０﹒９０　　　　　２﹒２５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２４８﹒４５　　＋１﹒３４　　　　　１﹒６４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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