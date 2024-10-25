《中國要聞》習近平：全球南方崛起是世界大變局鮮明標誌

《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平當地時間２４日上午在俄羅斯喀山出席「金磚

＋」領導人對話會並發表題為《匯聚「全球南方」磅礡力量 共同推動構建人類命運共同體》的

講話，指「全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌」，作為全球南方的第一方陣，金磚

國家要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經

貿議程中心地位。

習近平表示，全球發展倡議提出３年來，已經動員近２００億美元發展資金，開展了

１１００多個項目。全球工業人工智能聯盟卓越中心近期落戶上海，中方還將建立全球「智慧海

關」在線合作平台和金磚國家海關示範中心，並將牽頭成立全球南方智庫合作聯盟，促進各國人

文交流和治國理政互學互鑑。

習近平又指出，金磚國家要做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱

點問題解決之道。要推動烏克蘭危機局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。要繼續推動加沙

地帶全面停火，重啟「兩國方案」，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延。（ｓｌ）

全球發展倡議是習近平２０２１年出席聯合國大會期間提出。倡議的四大目標是：致力於凝

聚加快發展的政治共識；致力於搭建發展合作的公共平台；致力於促進發展經驗的交流互鑑；致

力於增強協同發展的國際合力。截至２０２３年７月，已有１００多個國家和國際組織支持全球

發展倡議，近７０個國家加入「全球發展倡議之友小組」。（ｓｌ）

