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AH股新聞

25/10/2024 10:03

《中國要聞》習近平：全球南方崛起是世界大變局鮮明標誌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平當地時間２４日上午在俄羅斯喀山出席「金磚
＋」領導人對話會並發表題為《匯聚「全球南方」磅礡力量　共同推動構建人類命運共同體》的
講話，指「全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌」，作為全球南方的第一方陣，金磚
國家要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經
貿議程中心地位。
　　習近平表示，全球發展倡議提出３年來，已經動員近２００億美元發展資金，開展了
１１００多個項目。全球工業人工智能聯盟卓越中心近期落戶上海，中方還將建立全球「智慧海
關」在線合作平台和金磚國家海關示範中心，並將牽頭成立全球南方智庫合作聯盟，促進各國人
文交流和治國理政互學互鑑。
　　習近平又指出，金磚國家要做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱
點問題解決之道。要推動烏克蘭危機局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。要繼續推動加沙
地帶全面停火，重啟「兩國方案」，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延。（ｓｌ）
　　全球發展倡議是習近平２０２１年出席聯合國大會期間提出。倡議的四大目標是：致力於凝
聚加快發展的政治共識；致力於搭建發展合作的公共平台；致力於促進發展經驗的交流互鑑；致
力於增強協同發展的國際合力。截至２０２３年７月，已有１００多個國家和國際組織支持全球
發展倡議，近７０個國家加入「全球發展倡議之友小組」。（ｓｌ）

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