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AH股新聞

25/10/2024 11:15

《中國要聞》人社部：首９月新增就業１０４９萬人，著力穩崗擴崗

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人力資源社會保障部就業促進司副司長陳勇嘉今日在第三季新
聞發布會上表示，今年以來出台的一系列穩預期、穩增長、穩就業的政策取得積極成效，１－９
月全國城鎮新增就業１０４９萬人，９月份城鎮調查失業率為５﹒１％。下一步，人社部將會同
相關部門挖掘各類產業鏈帶動就業潛力，積極培育就業新增長點，並將聚焦離校未就業畢業生，
實施就業服務攻堅行動。
　　陳勇嘉表示，要著力穩定和擴大就業總量，實施先進製造業、銀髮經濟等吸納就業專項行動
，統籌用好稅費減免、就業補貼、穩崗返還等政策，支持企業穩崗擴崗。同時，要著力加強職業
技能培訓，圍繞數字經濟、綠色經濟等重點領域，落實差異化培訓補貼政策，大規模開展技能培
訓，推行新型學徒制，支持企業建設實訓基地，提高培訓針對性。
　　此外，還要著力實施重點群體幫扶，包括聚焦離校未就業畢業生，實施就業服務攻堅行動，
推進百萬見習崗位募集計劃等，確保青年就業水平總體平穩；聚焦脫貧人口等農村勞動力，深入
實施防止返貧就業攻堅行動，舉辦勞務協作暨勞務品牌發展大會，支持農村勞動力就業增收；聚
焦大齡、殘疾、較長時間失業等困難就業群體，強化針對性就業幫扶，統籌用好公益性崗位，確
保零就業家庭至少一人實現就業。（ｓｌ）

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