《Ａ股動向》廣濟藥業：公司涉信息披露違法違規，被中證監立案

《經濟通通訊社２５日專訊》廣濟藥業（深：０００９５２）今日盤後公告，公司於近日收
到中國證監會下發的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監
會決定對公司立案。
廣濟藥業表示，目前，公司各項生產經營活動均正常開展。立案調查期間，公司將積極配合
中國證監會的各項調查工作，並嚴格按照相關法律法規和監管要求及時履行信息披露義務。
廣濟藥業今日收升４﹒８２％，報６﹒０９元人民幣。（ｊｑ）
【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇
25/10/2024 18:01
《經濟通通訊社２５日專訊》廣濟藥業（深：０００９５２）今日盤後公告，公司於近日收
到中國證監會下發的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監
會決定對公司立案。
廣濟藥業表示，目前，公司各項生產經營活動均正常開展。立案調查期間，公司將積極配合
中國證監會的各項調查工作，並嚴格按照相關法律法規和監管要求及時履行信息披露義務。
廣濟藥業今日收升４﹒８２％，報６﹒０９元人民幣。（ｊｑ）
【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇
上一篇新聞︰25/10/2024 18:47 招金礦業附屬斥１﹒８億元購威海銀行６８７１﹒２萬股Ｈ股
下一篇新聞︰25/10/2024 18:00 《打擊貪腐》人保財險原黨委委員、監事會主席張孝禮被查
25/10/2024 17:59 《中國要聞》１０月１１３款國產及１５款進口網遊獲批，百度在列
25/10/2024 17:59 《國企紅籌》復旦張江（１３４９）第三季淨利潤按年跌２５﹒４％
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF