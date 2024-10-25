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25/10/2024 18:01

《Ａ股動向》廣濟藥業：公司涉信息披露違法違規，被中證監立案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》廣濟藥業（深：０００９５２）今日盤後公告，公司於近日收
到中國證監會下發的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監
會決定對公司立案。
　　廣濟藥業表示，目前，公司各項生產經營活動均正常開展。立案調查期間，公司將積極配合
中國證監會的各項調查工作，並嚴格按照相關法律法規和監管要求及時履行信息披露義務。
　　廣濟藥業今日收升４﹒８２％，報６﹒０９元人民幣。（ｊｑ）

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