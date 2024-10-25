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AH股新聞

25/10/2024 16:13

《中印衝突》中印軍隊傳正從邊界摩擦點後撤，中方稱進展順利

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》引述印度高級官員透露，中國和印度正從有爭議的
喜馬拉雅邊界沿線最後兩個摩擦點將部隊後撤，並將拆除四年邊境僵局期間建立的臨時建築物。
在北京，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，根據中印近期就邊境有關問題達成
的解決方案，雙方的一線部隊正在開展相關的工作，目前進展順利。
　　上述印度官員進一步指出，最新的協議不會涉及過去四年為防止軍隊之間進一步衝突而在邊
境沿線設立的幾個非巡邏區，並補充稱未來的談判將解決這些緩衝區問題。這些印度官員又表示
，從摩擦點撤軍需要幾天時間，之後將開始正常巡邏。雙方軍事指揮官將繼續討論建立信任的措
施，以進一步防止衝突。
　　報道指，印度國防部暫未回覆置評請求。
　　中國國家主席習近平和印度總理莫迪２３日於俄羅斯喀山出席金磚國家領導人會晤期間會面
，是中印領導人時隔５年再次舉行正式的雙邊面對面會晤。而在兩人會面前一天，中印雙方宣布
就邊境爭端達成解決方案，將恢復正常巡邏，意味２０２０年以來兩國部隊在中印邊界實控線兩
側對峙的局面將得以緩解。
　　習近平在會面中表示，雙方應該加強溝通合作，妥處矛盾分歧；莫迪則稱，印度歡迎就過去
四年出現的邊境問題達成共識，強調要繼續把維護邊境和平穩定放在首位。（ｓｌ）

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