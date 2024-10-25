《大灣區》深圳：加快港深西部鐵路前期工作，開深港東部水上客運

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市政府昨正式印發《深圳市綜合立體交通網規劃方案

（２０２４－２０３５年）》，其中提到，順應深港「雙城三圈」融合發展需要，構建以陸路通

道為主體、以水上客運和通用航空為補充的多樣化、個性化深港立體運輸服務體系，提升深港城

市中心與組團通達效率，實現２０３５年深圳３０分鐘可達香港北部都會區的人口比例提升至

６０％。

在陸路方面，完善深港軌道對接，加快港深西部鐵路（洪水橋至前海）前期工作，推動北環

線支線引入皇崗口岸規劃建設，強化光明、西麗、福田、河套、新田、香港科學園、九龍、港島

等多點直達聯繫，重點支撐深港跨界通勤、科技創新要素流動與城市生活服務。

水路方面，逐步開行深港東部水上客運航線，串聯鹽田、梅沙、大鵬、印洲塘、大浦、西貢

等濱海節點，恢復大鵬南澳碼頭到香港吐露碼頭航線。開通深港郵輪（遊輪）旅遊航線，鼓勵企

業積極拓展深港郵輪（遊輪）三日遊服務。打造水上旅遊服務體系，盤活優質濱海旅遊資源，賦

能大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈。

通用航空方面，恢復深港跨境直升機航線，協調推進具備條件的口岸建設直升機場，建設蛇

口郵輪母港跨境直升機航點，開通深港常態化直達航線，積極開通深港機場雙城異地候機樓。

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