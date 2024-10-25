《中國要聞》浙江舉行網絡直播合規運營指導會，促行業加強自律

《經濟通通訊社２５日專訊》內地電商平台「雙１１」第一波促銷火熱進行中，浙江省市場

監管局昨（２４日）召集２００餘家全國主要電商平台、全省重點ＭＣＮ機構和頭部網絡直播企

業，召開「雙１１」網絡直播營銷合規運營行政指導會，冀進一步加強直播行業的合規經營自覺

性，主動提升經營管理水平。會上同時發布《浙江省網絡直播營銷監測合規指數評價規則》，填

補國內相關領域評價規則的空白。

浙江市監局表示，２０２３年浙江網絡零售額達到３﹒０６萬億元人民幣，同比增長

１３﹒３％；今年前三季度，通過公共網絡實現的零售額同比增長１４﹒８％。然而，今年以來

，浙江市監部門共接收涉及網購投訴舉報３萬餘件，同比增長１５﹒３７％。

為有效遏制違法行為，浙江市監局今年４月起聯合１１個省級部門，在全省開展「網絡直播

營銷違法違規行為專項治理行動」，截至目前已立案查處網絡直播營銷行政違法案件４６２件，

偵破網絡直播營銷刑事違法案件４２件。

浙江市監局要求，各電商平台、ＭＣＮ機構和網絡直播企業必須嚴格按照法律法規規定，從

交易規則、入駐審核、信息公示、支付渠道、物流快遞到售後服務等環節，全覆蓋、全方位、全

鏈條查找問題、改進措施。下一步，浙江市監部門將加強對網絡直播等營銷行為的監管，對問題

突出、整改不力以及知法犯法、屢犯不止的電商平台、ＭＣＮ機構和網絡直播間將堅決依法依規

處置。

參會的網絡直播營銷主體均表示，將嚴格遵守相關法律法規，加強自律。（ｓｌ）

