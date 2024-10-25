《陸言堂－陳永陸》港股Ａ股進入整固階段，中國聯塑受惠國策支持

《陸言堂》在過去三個星期中國不斷推出政策，希望刺激經濟、樓市、股市，不過近日政策

趨於平淡，市場開始關注到底１０月份經濟數據，有沒有好轉的情況，尤其是樓市是否已經復甦

，都是投資者關注的問題。



的確，在十一黃金周長假期開始的時候，內地樓市銷售顯著回升，但近日已經趨於平淡，這

反映出內地政策如果欠缺持續性，內地居民的投資或消費意欲都不能持續，不過如果政策推出得

太多太密，政策效應將會逐步消除。



因此現階段的確已到了一個十字路口，對中央政府而言，反而是一個重大的考驗，畢竟政策

已經推出，而且已經令市場產生期待，但如果近日的政策最終無法產生效果，市場的失望情緒，

將會比之前推出的政策欠缺效果產生的失望情緒來得更加強烈，因此如何維持政策的熱度，同一

時間令市場不會產生失望的感覺，是未來一個月的重點所在。



故此，相信港股及Ａ股將會進入一個整固的階段，恒生指數應可守穩在２００００點的水平

，但要企穩在２１０００點的關口，有一定難度，同樣上證指數可能會在３３００點上下浮沉，

除了投資者正在等待中央有沒有新一輪政策推出之外，１１月公布的經濟數據亦會是一個重要的

參考。因此板塊輪換的炒作，會成為短期中港股市的主流所在，好像近兩天光伏股便成為追捧的

目標，主要因為市場憧憬中央會加大太陽能領域投資，不過這種炒作在過去六年經常出現，而且

十分短暫，所以投資者要注意當中風險。



＊板塊輪換成短期股市主軸＊



反而政策持續加碼地下管網相關領域，在城市排水管網擴容、污水處理管道建設、天然氣替

代、地下綜合管廊建設等方向需求體量有望持續上升，相關產業鏈公司未來發展更值得關注，其

中中國聯塑（０２１２８）為中國領先的大型管道建材產業集團，擁有過萬多種產品，管道是集

團的核心主營業務和核心盈利來源，過去一直保持管道系統業務的龍頭地位。中國聯塑現時有超

過３０個先進的生產基地，分布在中國１８個省份及海外國家，旗下「聯塑」品牌在中國塑料管

道及管件市場處於領導地位。去年內地總體基建投資增速快於全國固定資產投資整體水準，其中

水利管理業投資亦分別按年增長５﹒２％，帶動管道行業持續穩定發展。



集團去年度塑料管道系統業務表現平穩，收入達２４５﹒８５億元，佔總收入７９﹒６％，

預期在國策中長線支持下，收入或有更明顯改善，前景值得留意，現價相對預期市盈率只有約

４﹒７倍，估值相較大市仍然偏低，值得留意。

《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

