《神州民企》金力永磁首三季純利跌六成，稱因稀土價格大跌

《經濟通通訊社２５日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３０９７４８）公布，截至９

月３０日止首三季純利１﹒９７億元（人民幣．下同），跌６０﹒１７％，每股盈利１５分，扣

除非經常性損益之純利８９２５萬元，跌７９﹒６％，營業收入５０﹒１億元，跌０﹒７％，毛

利率１０﹒０３％，加權平均淨資產收益率２﹒８２％，跌４﹒２７個百分點。

集團第三季純利約７７２０﹒６萬元，跌５２﹒２％，每股盈利６分，扣除非經常性損益之

純利５５２４萬元，跌６３﹒２％，營業收入１６﹒５億元，升１﹒９９％，加權平均淨資產收

益率１﹒１３％，跌１﹒１８個百分點。

集團指其產能利用率逾９０％，磁材產品銷量升４０％，但因受稀土原材料市價大跌，以及

競爭加劇。報表顯示集團首三季資產減值損失達到２８５２﹒７萬元，按年增加３２﹒５％，集

團解釋主要系報告期末計提跌價準備增加所致，另外銷售及財務費用分別增長５６﹒４％及

４２﹒４％。

根據網上數據，金屬鐠釹在２０２４年１－９月平均價格為每噸４７﹒５２萬元，較

２０２３年同期平均價格每噸６６﹒６４萬元下降約２８﹒６９％。（ｗｈ）



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