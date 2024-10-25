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AH股新聞

25/10/2024 08:13

《神州民企》金力永磁首三季純利跌六成，稱因稀土價格大跌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３０９７４８）公布，截至９
月３０日止首三季純利１﹒９７億元（人民幣．下同），跌６０﹒１７％，每股盈利１５分，扣
除非經常性損益之純利８９２５萬元，跌７９﹒６％，營業收入５０﹒１億元，跌０﹒７％，毛
利率１０﹒０３％，加權平均淨資產收益率２﹒８２％，跌４﹒２７個百分點。
　　集團第三季純利約７７２０﹒６萬元，跌５２﹒２％，每股盈利６分，扣除非經常性損益之
純利５５２４萬元，跌６３﹒２％，營業收入１６﹒５億元，升１﹒９９％，加權平均淨資產收
益率１﹒１３％，跌１﹒１８個百分點。
　　集團指其產能利用率逾９０％，磁材產品銷量升４０％，但因受稀土原材料市價大跌，以及
競爭加劇。報表顯示集團首三季資產減值損失達到２８５２﹒７萬元，按年增加３２﹒５％，集
團解釋主要系報告期末計提跌價準備增加所致，另外銷售及財務費用分別增長５６﹒４％及
４２﹒４％。
　　根據網上數據，金屬鐠釹在２０２４年１－９月平均價格為每噸４７﹒５２萬元，較
２０２３年同期平均價格每噸６６﹒６４萬元下降約２８﹒６９％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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