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AH股新聞

28/10/2024 08:34

聯想控股附屬聯泓新科第三季度淨利潤下跌５６％至１﹒７８億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聯想控股（０３３９６）附屬公司聯泓新科
（深：００３０２２）公布截至２０２４年９月３０日止第三季單季及首九個月錄得未經審核的
營業收入，分別減少４﹒３５％至１６﹒５３億元（人民幣．下同）及輕微增長０﹒６２％至
４９﹒６７億元；歸屬於上市公司股東淨利潤則分別為３７５７﹒９１萬元及１﹒７８億元，分
別下跌約５２％及５６％；每股收益分別為０﹒０３元及０﹒１３元。（ｅｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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