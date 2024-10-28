聯想控股附屬聯泓新科第三季度淨利潤下跌５６％至１﹒７８億元

《經濟通通訊社２８日專訊》聯想控股（０３３９６）附屬公司聯泓新科

（深：００３０２２）公布截至２０２４年９月３０日止第三季單季及首九個月錄得未經審核的

營業收入，分別減少４﹒３５％至１６﹒５３億元（人民幣．下同）及輕微增長０﹒６２％至

４９﹒６７億元；歸屬於上市公司股東淨利潤則分別為３７５７﹒９１萬元及１﹒７８億元，分

別下跌約５２％及５６％；每股收益分別為０﹒０３元及０﹒１３元。（ｅｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

