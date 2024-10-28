中信股份（００２６７）附屬南京鋼鐵第三季純利跌２３％

《經濟通通訊社２８日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司南京鋼鐵

（滬：６００２８２）截至９月３０日止第三季純利約５﹒２億元（人民幣．下同），跌２３％

，每股盈利８﹒４４分，扣除非經常性損益之純利５﹒５億元，跌６﹒８％，營業收入１５６億

元，跌１９﹒７％，加權平均淨資產收益率２﹒０３％，跌０﹒１６個百分點。至於首三季純利

１７﹒５億元，升５﹒３％，每股盈利２８﹒４４分，扣除非經常性損益之純利１５﹒７億元，

升１﹒７８％，營業收入４９３億元，跌１２﹒５５％，加權平均淨資產收益率６﹒７１％，升

１﹒３１個百分點。



＊特鋼第三季純利跌１７％＊



此外，該集團指，附屬公司中信泰富特鋼（深：０００７０８）截至９月３０日止第三季純

利約１１﹒１億元，跌１６﹒８％，每股盈利２２分，扣除非經常性損益之純利１０﹒７億元，

跌１７﹒６％，營業收入２６５億元，跌５﹒７％。至於首三季純利３８﹒４億元，跌

１２﹒３％，每股盈利７６分，扣除非經常性損益之純利３７﹒４億元，跌１０﹒７％，營業收

入８３５億元，跌３﹒４％，加權平均淨資產收益率９﹒８５

％，下降２﹒１３個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

