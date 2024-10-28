【國務會議】李強：及時評估及優化增量政策，加大逆周期調節力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李強２５日主持召開國務院常

務會議。近期國務院領導人就當前經濟形勢和一攬子增量政策落實情況分赴各地開展調研，會議

就此進行了交流並研究了相關工作。會議強調，要緊緊圍繞努力實現全年經濟社會發展目標，持

續抓好一攬子增量政策的落地落實，及時評估和優化政策，加大逆周期調節力度，進一步提升宏

觀調控成效。同時更加注重政策和市場的互動，充分調動各方面積極性，更好激發增長動能。



＊要培育一批冰雪領域龍頭企業和專精特新中小企業＊



會議部署以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的有關舉措。要進一步擴大冰雪運動群眾

基礎，廣泛開展群眾性冰雪運動，推動青少年冰雪運動發展。要培育一批冰雪領域龍頭企業和專

精特新中小企業，加強冰雪場地設施建設，提升配套服務水平，豐富冰雪消費產品，優化冰雪消

費環境，健全冰雪標準體系，推動冰雪經濟成為新的增長點。

會議審議通過《國家自然科學基金條例（修訂草案）》。會議指出，加強基礎研究是建設科

技強國的重要支撐。要強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性布局，加大對重大原創性、交叉學

科創新等項目資助力度，培養青年科學技術人才，為實現高水平科技自立自強奠定更加堅實的基

礎理論支撐和技術源頭供給。要支持更多社會力量參與基礎研究，鼓勵企業和其他組織投入資金

開展聯合資助，建立科技創新合作機制。

