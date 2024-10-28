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AH股新聞

28/10/2024 15:10

《駐京專電》北京首三季規模以上工業企業實現利潤同比增１９％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市統計局發布，前三季度，北京市規
模以上工業企業實現營業收入２１５１３﹒１億元（人民幣．下同），同比增長７﹒３％；實現
利潤總額１４２１﹒６億元，同比增長１９﹒１％。
　　分登記註冊類型看，內資企業實現利潤總額７３９﹒３億元，同比增長１９﹒２％；外商及
港澳台商投資企業實現利潤總額６８２﹒３億元，同比增長１８﹒９％。
　
＊汽車製造業實現利潤總額１７８﹒２億元，同比下降２５﹒２％＊
　
　　分行業看，在３７個工業行業大類中，２０個行業利潤同比增長。其中，電力、熱力生產和
供應業實現利潤總額３７６﹒１億元，同比增長４﹒１％；計算機、通信和其他電子設備製造業
實現利潤總額２４５﹒１億元，實現成倍增長；汽車製造業實現利潤總額１７８﹒２億元，同比
下降２５﹒２％；醫藥製造業實現利潤總額１５２﹒９億元，同比下降１２﹒３％；通用設備製
造業實現利潤總額４１﹒５億元，同比下降１２％。
　　截至９月末，北京規模以上工業企業應收帳款７６０３﹒７億元，同比增長１２﹒２％；產
成品存貨１５３１﹒５億元，同比增長１７﹒９％。

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