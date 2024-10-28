《駐京專電》北京首三季規模以上工業企業實現利潤同比增１９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市統計局發布，前三季度，北京市規

模以上工業企業實現營業收入２１５１３﹒１億元（人民幣．下同），同比增長７﹒３％；實現

利潤總額１４２１﹒６億元，同比增長１９﹒１％。

分登記註冊類型看，內資企業實現利潤總額７３９﹒３億元，同比增長１９﹒２％；外商及

港澳台商投資企業實現利潤總額６８２﹒３億元，同比增長１８﹒９％。



＊汽車製造業實現利潤總額１７８﹒２億元，同比下降２５﹒２％＊



分行業看，在３７個工業行業大類中，２０個行業利潤同比增長。其中，電力、熱力生產和

供應業實現利潤總額３７６﹒１億元，同比增長４﹒１％；計算機、通信和其他電子設備製造業

實現利潤總額２４５﹒１億元，實現成倍增長；汽車製造業實現利潤總額１７８﹒２億元，同比

下降２５﹒２％；醫藥製造業實現利潤總額１５２﹒９億元，同比下降１２﹒３％；通用設備製

造業實現利潤總額４１﹒５億元，同比下降１２％。

截至９月末，北京規模以上工業企業應收帳款７６０３﹒７億元，同比增長１２﹒２％；產

成品存貨１５３１﹒５億元，同比增長１７﹒９％。

