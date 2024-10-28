【聚焦數據】首９月全國財政收入下降２﹒２％，支出增長２％

《經濟通通訊社２８日專訊》中國財政部公布，１－９月，全國一般公共預算收入
１６３０５９億元（人民幣．下同），同比下降２﹒２％，支出２０１７７９億元，同比增長
２％。而《財新》根據財政部數據計算，９月財政收入同比增長２﹒５％，８月為下降２﹒８％
，結束了２０２３年１２月以來連續九個月下降的態勢，也是年內首次實現同比轉正。
＊證券印花稅降５４﹒２％，房產稅增１９﹒９％＊
財政部公布，１－９月，全國稅收收入１３１７１５億元，同比下降５﹒３％；非稅收入
３１３４４億元，同比增長１３﹒５％。
分中央和地方看，中央一般公共預算收入７１７１０億元，同比下降５﹒５％；地方一般公
共預算本級收入９１３４９億元，同比增長０﹒６％。
主要稅收收入項目方面，個人所得稅１０７５８億元，同比下降４﹒９％，證券交易印花稅
７１２億元，同比下降５４﹒２％。土地和房地產相關稅收中，契稅３９５１億元，同比下降
１２％；房產稅３１１８億元，同比增長１９﹒９％；城鎮土地使用稅１７１０億元，同比增長
１０﹒５％。
公共預算支出方面，１－９月，中央一般公共預算本級支出２８９０２億元，同比增長
８﹒４％；地方一般公共預算支出１７２８７７億元，同比增長１％。債務付息支出９２６５億
元，同比增長８％。
＊今年已累計發行專項債券３﹒６３萬億元＊
針對前三季度財政收支情況，財政部指出，稅收收入在前三季度同比下降，主要受去年同期
中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素以及工業生產者出
廠價格（ＰＰＩ）持續下降影響。
前三季度全國非稅收入同比增長１３﹒５％，主要是各級政府多渠道盤活國有資源資產，帶
動國有資源（資產）有償使用收入和國有資本經營收入增加，兩項合計拉高非稅收入增幅
１０﹒８個百分點。
前三季度，政府性基金預算收入約３﹒０９萬億元，同比下降２０﹒２％，主要原因是國有
土地使用權出讓收入降幅較大；國有資本經營預算收入約０﹒２５萬億元，同比下降１８％。
財政部又指，截至１０月２０日，各地累計發行專項債券３﹒６３萬億元，佔全年額度的
９３％，支持項目超過３萬個。經統計，待發額度加上已發未用資金，年內各地共有２萬億專項
債券資金可使用。（ｌｃ，ｃｔ）
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