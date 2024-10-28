【聚焦數據】首９月全國財政收入下降２﹒２％，支出增長２％

《經濟通通訊社２８日專訊》中國財政部公布，１－９月，全國一般公共預算收入

１６３０５９億元（人民幣．下同），同比下降２﹒２％，支出２０１７７９億元，同比增長

２％。而《財新》根據財政部數據計算，９月財政收入同比增長２﹒５％，８月為下降２﹒８％

，結束了２０２３年１２月以來連續九個月下降的態勢，也是年內首次實現同比轉正。



＊證券印花稅降５４﹒２％，房產稅增１９﹒９％＊



財政部公布，１－９月，全國稅收收入１３１７１５億元，同比下降５﹒３％；非稅收入

３１３４４億元，同比增長１３﹒５％。

分中央和地方看，中央一般公共預算收入７１７１０億元，同比下降５﹒５％；地方一般公

共預算本級收入９１３４９億元，同比增長０﹒６％。

主要稅收收入項目方面，個人所得稅１０７５８億元，同比下降４﹒９％，證券交易印花稅

７１２億元，同比下降５４﹒２％。土地和房地產相關稅收中，契稅３９５１億元，同比下降

１２％；房產稅３１１８億元，同比增長１９﹒９％；城鎮土地使用稅１７１０億元，同比增長

１０﹒５％。

公共預算支出方面，１－９月，中央一般公共預算本級支出２８９０２億元，同比增長

８﹒４％；地方一般公共預算支出１７２８７７億元，同比增長１％。債務付息支出９２６５億

元，同比增長８％。



＊今年已累計發行專項債券３﹒６３萬億元＊



針對前三季度財政收支情況，財政部指出，稅收收入在前三季度同比下降，主要受去年同期

中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素以及工業生產者出

廠價格（ＰＰＩ）持續下降影響。

前三季度全國非稅收入同比增長１３﹒５％，主要是各級政府多渠道盤活國有資源資產，帶

動國有資源（資產）有償使用收入和國有資本經營收入增加，兩項合計拉高非稅收入增幅

１０﹒８個百分點。

前三季度，政府性基金預算收入約３﹒０９萬億元，同比下降２０﹒２％，主要原因是國有

土地使用權出讓收入降幅較大；國有資本經營預算收入約０﹒２５萬億元，同比下降１８％。

財政部又指，截至１０月２０日，各地累計發行專項債券３﹒６３萬億元，佔全年額度的

９３％，支持項目超過３萬個。經統計，待發額度加上已發未用資金，年內各地共有２萬億專項

債券資金可使用。（ｌｃ，ｃｔ）

