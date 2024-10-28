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AH股新聞

28/10/2024 11:19

【傾力救市】中央匯金三季度繼續出手，三千億增持五大寬基ＥＴＦ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地公募基金２０２４年三季報顯示，在三季度的震盪行情中
，中央匯金繼續增持ＥＴＦ，其中申購易方達滬深３００ＥＴＦ高達３８６億份，耗資約
１２３０億元（人民幣．下同）；分別申購了１１４﹒７４億份華夏滬深３００ＥＴＦ和
９４﹒８４億份嘉實滬深３００ＥＴＦ，分別耗資約４００億元和１００億元；申購華泰柏瑞滬
深３００ＥＴＦ約８７０億元。此外，中央匯金申購華夏上證５０ＥＴＦ共１１７﹒８億份，耗
資近４００億元。
　　綜上，可以大致計算出，中央匯金申購上述４隻滬深３００ＥＴＦ以及華夏上證５０ＥＴＦ
，總耗資約３０００億元。
　　從年內的資金流向來看，大量資金借道ＥＴＦ入市。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，今年以來，截
至１０月２５日，ＥＴＦ淨申購額合計高達８７７０億元。其中，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ淨
申購額高達２００２億元，易方達滬深３００ＥＴＦ淨申購額為７１５億元，華夏滬深
３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ淨申購額均為９００多億元。
　　鵬華量化及衍生品投資部總經理蘇俊傑表示，ＥＴＦ的爆發主要有以下幾個推動因素：一是
中央匯金頻頻出手購買寬基類的ＥＴＦ；二是機構投資者的資產配置訴求。在後資管新規時代，
銀行理財剛兌被打破、產品向淨值化轉型，ＥＴＦ「分散投資、被動管理、透明度高及低成本」
的特性天然契合了機構投資者的配置訴求；三是個人投資者加大了股票投資的配置。ＥＴＦ具有
實時交易的優勢，投資者能夠以接近實時的價格獲得一籃子股票的價值。（ｌｃ）

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