【傾力救市】中央匯金三季度繼續出手，三千億增持五大寬基ＥＴＦ

《經濟通通訊社２８日專訊》內地公募基金２０２４年三季報顯示，在三季度的震盪行情中

，中央匯金繼續增持ＥＴＦ，其中申購易方達滬深３００ＥＴＦ高達３８６億份，耗資約

１２３０億元（人民幣．下同）；分別申購了１１４﹒７４億份華夏滬深３００ＥＴＦ和

９４﹒８４億份嘉實滬深３００ＥＴＦ，分別耗資約４００億元和１００億元；申購華泰柏瑞滬

深３００ＥＴＦ約８７０億元。此外，中央匯金申購華夏上證５０ＥＴＦ共１１７﹒８億份，耗

資近４００億元。

綜上，可以大致計算出，中央匯金申購上述４隻滬深３００ＥＴＦ以及華夏上證５０ＥＴＦ

，總耗資約３０００億元。

從年內的資金流向來看，大量資金借道ＥＴＦ入市。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，今年以來，截

至１０月２５日，ＥＴＦ淨申購額合計高達８７７０億元。其中，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ淨

申購額高達２００２億元，易方達滬深３００ＥＴＦ淨申購額為７１５億元，華夏滬深

３００ＥＴＦ和嘉實滬深３００ＥＴＦ淨申購額均為９００多億元。

鵬華量化及衍生品投資部總經理蘇俊傑表示，ＥＴＦ的爆發主要有以下幾個推動因素：一是

中央匯金頻頻出手購買寬基類的ＥＴＦ；二是機構投資者的資產配置訴求。在後資管新規時代，

銀行理財剛兌被打破、產品向淨值化轉型，ＥＴＦ「分散投資、被動管理、透明度高及低成本」

的特性天然契合了機構投資者的配置訴求；三是個人投資者加大了股票投資的配置。ＥＴＦ具有

實時交易的優勢，投資者能夠以接近實時的價格獲得一籃子股票的價值。（ｌｃ）

