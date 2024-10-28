百濟神州（０６１６０）：獨立非執行董事Ｇｌａｚｅｒ近日辭世

《經濟通通訊社２８日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，公司之

獨立非執行董事及公司董事會提名及企業管治委員會主席Ｄｏｎａｌｄ Ｗ﹒ Ｇｌａｚｅｒ於

近日不幸辭世。Ｇｌａｚｅｒ自２０１３年起擔任董事會成員。

於今日，董事人數由１２名變為１１名，其中１名執行董事，１名非執行董事及９名獨立非

執行董事。（ｂｎ）

