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28/10/2024 18:41

百濟神州（０６１６０）：獨立非執行董事Ｇｌａｚｅｒ近日辭世

　　《經濟通通訊社２８日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，公司之
獨立非執行董事及公司董事會提名及企業管治委員會主席Ｄｏｎａｌｄ　Ｗ﹒　Ｇｌａｚｅｒ於
近日不幸辭世。Ｇｌａｚｅｒ自２０１３年起擔任董事會成員。
　　於今日，董事人數由１２名變為１１名，其中１名執行董事，１名非執行董事及９名獨立非
執行董事。（ｂｎ）

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