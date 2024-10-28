《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部將加大政策逆周期調節力度

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政部：將加大財政政策逆周期調節力度

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財政部副部長廖岷日前出席２０２４年世界銀行發展委員會第１１０次會議時表示，中國將加大

財政政策逆周期調節力度，實施一系列強有力措施，有信心實現全年５％左右的經濟增長目標。



前９月全國規上工業企業利潤總額超５萬億元

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國家統計局２７日發布的數據顯示，１－９月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５﹒２３

萬億元（人民幣．下同），同比下降３﹒５％。



增耐心提膽量，為國資創投增活力

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深圳市近日發布的《深圳市促進創業投資高質量發展行動方案（２０２４－２０２６）（公開徵

求意見稿）》提出，以「大膽資本」引領創投機構投早、投小、投硬科技。到２０２６年，力爭

形成萬億級政府投資基金群、千億級「２０＋８」產業基金群，百億級天使母基金和種子基金群

。





《上海證券報》



「長錢」釋放加快入市信號

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一攬子增量政策推出後，社保基金、養老金、保險資金等長期資金正在加快入市。記者獲悉，多

類長期資金、穩健資金均表示，正在進行長期投資配套制度研究，並擇機入市。



「科創板八條」推出後近４０單創新型併購方案落地

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《關於深化科創板改革，服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》推出已有四個月，據不完

全統計，科創板新披露的併購交易近４０單，較去年同期增長兩倍以上。



小微企業融資協調工作機制有序推進

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近期，國家金融監督管理總局與國家發展改革委牽頭建立支持小微企業融資協調工作機制，將從

供需兩端發力，統籌解決小微企業融資難和銀行放貸難的問題。





《證券時報》



三季度股票型ＥＴＦ淨流入超５０００億元

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公募基金２０２４年三季報披露完畢。得益於ＥＴＦ市場飛速發展，公募基金管理規模再創新高

，較二季度末增長９７０６億元，首次突破３１萬億元。三季度，ＥＴＦ繼續受到市場追捧，整

體規模快速增長至３﹒５萬億元，相比二季度末的２﹒４７萬億元，ＥＴＦ規模增長１﹒０３萬

億元。



二手房成交大增，一線城市樓市有望迎「暖冬」

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距離９月底出台的一攬子樓市新政即將滿月，政策效應如何？從機構的統計數據來看，截至１０

月２６日，北京１０月二手房住宅網簽量已達１２９７９套，環比上漲２１﹒２４％，同比上漲

５３﹒０９％。深圳二手房成交超４８００套，創新高。１０月前２０日，上海二手房成交

１４３８５套，環比上漲５０％，同比上漲７０％。業內人士預計，一線城市樓市今年有望迎來

「暖冬」。



逾８００家公司披露股東回報規畫

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近期，Ａ股公司分紅積極性持續高漲，分紅金額屢創新高。也有越來越多的上市公司公布了未來

三年股東回報規劃，給眾多投資者吃下了分紅「定心丸」，展現出對未來發展的信心和強烈的股

東回報意識。（ｌｃ）

