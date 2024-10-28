《神州經脈》人行推買斷式逆回購，國企利潤跌幅擴，黃金消費量降

《神州經脈》滬深股市三大指數今日（２８日）升跌不一，滬綜指開盤即站上三千三，收報

３３２２﹒２０點，企穩三千三，全日升０﹒６８％，深成指亦升０﹒６２％，惟創業板軟

０﹒４４％。成交進一步上升，兩市全日交易額１﹒８６萬億元（人民幣．下同），較上個交易

日增加９０７億元或５％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開逾百點後跌幅有所收窄，收報７﹒１２７３，

較上個交易日４時３０分收盤價跌５４點子，兩連跌，創８月２７日以來兩個月新低，全日在

７﹒１２６０至７﹒１３５５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３０７，較上個交

易日跌２１７點子，創８月２３日以來逾兩個月新低，上個交易日報７﹒１０９０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央總書記習近平今日主持中共中央政治局會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視

情況的綜合報告》。會議強調，要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的

自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力鏟除腐敗滋生的

土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。要以釘釘子精神抓好改革任務落實。要

增強憂患意識，統籌好發展和安全，著力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線。



２﹒ 人民銀行宣布，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象為公開市場業務一

級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過１年；採用固定數量、利率招標、多重價位中

標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。接近人行人士稱，買斷

式逆回購料將增強１年以內的流動性跨期調節能力，料可更好對沖年底前ＭＬＦ的集中到期。中

信証券首席經濟學家明明認為，買斷期間的債券可在市場流通，提高債券流通效率。東方金誠首

席宏觀分析師王青等預計，ＭＬＦ政策利率色彩及調節中期市場流動性的作用將進一步淡化。



３﹒ 十四屆全國人大常委會第十二次會議１１月４日至８日在北京舉行，會議議程包括審議國

務院關於金融工作情況的報告等。財政部副部長廖岷接受《彭博》訪問時表示，中國的財政政策

要走法律程序，任何細節都將在１１月４日至８日舉行的人大常委會會議後公布。央視旗下新媒

體《玉淵譚天》今日亦在微博發文指，在上周五於世界銀行╱國際貨幣基金組織年會期間舉行的

中美經濟工作組第六次會議中，中方透露了中國經濟政策的新動向，稱「１１月大規模增量政策

將經法定程序後公布」。



４﹒ 據《路透》引述知情人士指，早前華為的ＡＩ處理器被揭使用台積電晶片後，台積電已停

止向中國晶片開發商「算能科技」供貨。消息指，算能科技向台積電訂購的晶片，與在華為昇騰

９１０Ｂ處理器中找到的晶片相符。算能科技就此發聲明強調，從未與華為有任何直接或間接的

商業往來，已向台積電提供詳細的調查報告，以證明公司與華為的調查無關。



５﹒ 中國財政部公布，１－９月，全國國有及國有控股企業營業總收入６１０５８０﹒１億元

，同比增長１﹒２％，增幅較１－８月收窄０﹒２個百分點；利潤總額３２４８７﹒０億元，同

比下降２﹒３％，降幅較１－８月擴大０﹒２個百分點；應交稅費４４１３６﹒７億元，同比增

長０﹒１％。９月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，上升０﹒１個百分點。



６﹒ 中國黃金協會公布，今年首三季，全國黃金消費量７４１﹒７３２噸，同比降

１１﹒１８％。其中，黃金首飾４００﹒０３８噸，同比降２７﹒５３％；金條及金幣

２８２﹒７２１噸，同比增２７﹒１４％；工業及其他用金５８﹒９７３噸，同比降２﹒７８％

。另據內媒報道，周大福、老鳳祥等黃金飾品及黃金擺件每克價格已超過８１０元，且沒有任何

優惠，其中老鳳祥每克黃金價格突破８５０元。回收業務方面，周大福回收金報價為每克６０６

元，老鳳祥亦為每克６００元左右。



７﹒ 內地公募基金２０２４年三季報顯示，在三季度的震盪行情中，中央匯金繼續增持ＥＴＦ

，其中申購易方達滬深３００ＥＴＦ高達３８６億份，耗資約１２３０億元；分別申購了

１１４﹒７４億份華夏滬深３００ＥＴＦ和９４﹒８４億份嘉實滬深３００ＥＴＦ，分別耗資約

４００億元和１００億元；申購華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ約８７０億元。此外，中央匯金申購

華夏上證５０ＥＴＦ共１１７﹒８億份，耗資近４００億元。綜上，可以大致計算出，中央匯金

申購上述４隻滬深３００ＥＴＦ以及華夏上證５０ＥＴＦ，總耗資約３０００億元。



８﹒ 中國乘聯分會秘書長崔東樹在其個人微信公眾號發布最新統計數據顯示，２０２４年１至

９月汽車行業總收入７３５９３億元，同比增３％，但總利潤３３６０億元，同比降１﹒２％；

汽車行業整體利潤率僅為４﹒６％，相對於下游工業企業利潤率６﹒１％的平均水平，汽車行業

仍偏低。值得一提的是，９月汽車行業的利潤總額僅３２４億元，同比去年大降２８﹒５％；利

潤率為３﹒４％，不僅是今年以來最低，也是近４年以來第二低。（ｓｌ）

