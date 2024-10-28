《鍾之日記》港股全日悶，阿里和氣升

《鍾之日記》１０月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股今早高開僅２點，未幾掉頭向下，隨著Ａ股走穩、鋼鐵板塊帶動，權重股阿里

（０９９８８）向上，恒指終於止跌回升，全日收報２０５９９，升９點或不足０﹒１％，主板

成交逾１３６３億元，為９月２４日人行降準以來首次低於１４００億元。



＊滬指升０﹒６８％，企穩三千三＊



滬深股市三大指數今日升跌不一，滬綜指開盤即站上三千三，收報３３２２﹒２０點，企穩

三千三，全日升０﹒６８％，深成指亦升０﹒６２％，惟創業板軟０﹒４４％。成交進一步上升

，兩市全日交易額１﹒８６萬億元人民幣，較上個交易日增加５％。

十四屆全國人大常委會第十二次會議將於１１月４日至８日舉行，議程包括審議國務院關於

金融工作情況的報告等。央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日在微博發文，指在上周五於世界銀行

╱國際貨幣基金組織年會期間舉行的中美經濟工作組第六次會議中，中方透露了中國經濟政策的

新動向，稱「１１月大規模增量政策將經法定程序後公布」。



＊內房迎「銀十」，股價集體漲＊



自９月底以來，房地產行業迎來了一系列政策「組合拳」，目前來看，政策效果已經開始顯

現。業內人士表示，「銀十」表現超預期，預計不論是北京還是其他熱點城市，今年樓市都有望

出現暖冬。

內媒引述行業數據發現，截至２６日，北京１０月二手房網簽量已達１﹒３萬套，由於網簽

存在滯後性，二手房實際成交量已經突破２萬套。業界普遍預測，１０月北京二手房實際成交有

望突破２﹒５萬套大關，成為自２０１７年以來八年同期的最高水平。至於另一指標城市上海

１０月二手成交已達２１１３０套，成為３月、６月、７月之後，年內單月第四次突破２萬套。

早前住建部、人行等多個部門密集部署房地產一攬子增量政策，一線城市紛紛跟進落地，限

購、限貸和稅收政策應聲調整。１０月２１日，人行公布５年期以上貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）下調為３﹒６％。意味著除了北京、上海等部分城市外，全國大多數城市房貸利率將

降至２字頭。上海易居研究院執行院長丁祖昱認為，樓市利好政策不斷，短期內提振市場信心，

並對最終交易產生積極作用，尤其是一線城市新房成交仍有放量空間。

內房股今日集體向上，龍湖（００９６０）漲４﹒８％，為表現最好藍籌；融創中國

（０１９１８）彈８﹒２％，萬科（０２２０２）升５﹒６％，中國海外（００６８８）升

４﹒１％，越秀地產（００１２３）升近３％，華潤置地（０１１０９）揚２﹒２％。



＊阿里「和氣生財」升１％，付巨額和解美國集體訴訟＊



阿里巴巴（０９９８８）今日向好，一度大漲３％，收升１﹒４％，同系的阿里健康

（００２４１）亦升１﹒５％，阿里影業（０１０６０）更漲３％。

持續近４年，阿里巴巴近日就美國股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付４﹒３３５億美

元（折合近３４億港元），但否認任何相關指控。阿里稱，達成和解是為了避免進一步訴訟產生

的費用和造成的干擾。該和解協議仍需要法院的進一步批准，而和解協議將適用於２０１９年

１１月１３日至２０２０年１２月１３日投資阿里巴巴美股的投資者。

此訴訟案與螞蟻集團上市擱淺、阿里巴巴遭遇反壟斷調查有關。原告認為，由於阿里巴巴的

不當行為和不作為導致公司的股價急劇下跌，集團訴訟成員遭受了重大損失和傷害。

２０２０年７月２０日，螞蟻集團宣布同時在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所主板

尋求上市，並在１０月收到赴港上市的行政許可決定書，一系列好消息讓阿里美股股價衝高。不

過，當局在２０２０年１１月２日晚突然對其高層約談，螞蟻上市在隔天踩剎車，當日阿里美股

大跌。２０２０年１２月２４日，中國市場監管總局對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為

立案調查，在２０２１年４月開出開出１８２﹒２８億元人民幣的創紀錄罰款。市場監管總局終

在今年８月３０日宣布，３年來阿里巴巴集團合規整改工作取得良好成效。阿里回應稱「這是一

個新的發展起點」，未來將加大科技投入，推動平台經濟健康發展。

在一眾是是非非平息之後，市場期待阿里重拾升勢。



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