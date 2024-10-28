《Ａ股焦點》紫天科技屢次拒絕、阻礙執法遭立案，股價大跌１３％

《經濟通通訊社２８日專訊》紫天科技（深：３００２８０）昨晚（２７日）公告稱，收到

中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規和涉嫌拒絕、阻礙執法，以及

ＬＩ ＸＩＡＮＧ（李想）、宋慶、李琳涉嫌拒絕、阻礙執法，中國證監會決定對公司及ＬＩ

ＸＩＡＮＧ（李想）、宋慶、李琳進行立案。

紫天科技股價今早低開１７﹒５４％，現跌１２﹒７３％，報１５﹒９７元（人民幣．下同

）。



＊拒絕阻礙調查屢遭立案，深交所下發關注函＊



當晚稍晚些時候，深交所對紫天科技下發關注函，披露了該公司被立案調查的相關情況。９

月６日，因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會依法決定對紫天科技立案調查。１０月２５日，

因涉嫌拒絕阻礙執法，中國證監會依法決定對紫天科技及紫天科技董事長兼董事會秘書宋慶、總

經理李琳、財務總監ＬＩ ＸＩＡＮＧ（李想）立案調查。

此外，紫天科技還因涉嫌隱匿會計憑證、會計帳簿、財務會計報告被福州市公安局立案調查

。福州市公安局對紫天科技立案調查後，辦案人員多次通過電話、短信等方式聯繫宋慶、李琳、

ＬＩ ＸＩＡＮＧ（李想）等人，均未獲回應。

深交所表示，針對紫天科技未按照有關規定履行信息披露義務的違規行為，深交所將啟動紀

律處分程序，並視案件調查情況依法採取進一步監管措施。

公開信息顯示，紫天科技原名南通鍛壓，於２０１１年在深交所創業板上市。２０１８年，

紫天科技開始從傳統的鍛壓設備研發製造向互聯網廣告業務轉型，但業績並不穩定。２０１９年

至２０２２年，紫天科技實現歸母淨利潤９﹒５５億元，但僅２０２３年一年歸母淨利潤就巨虧

超１２億元。今年上半年實現歸母淨利潤１１９３﹒８２萬元，同比減少８９﹒６８％。

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