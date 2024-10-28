《Ａ股焦點》常山北明升５％，擬置換資產，引入新能源等業務

《經濟通通訊社２８日專訊》華為鴻蒙概念股常山北明（深：０００１５８）計劃與母公司

常山集團旗下其他公司進行資產置換，剝離連年虧損的紡織業務，置入與軟件業務有協同效應的

新能源及智慧城市業務，同時常山集團後期將向上市公司支付交易差額超１５億元（人民幣．下

同）。

常山北明股價升，截至今日上午收盤，升５﹒０３％，報２６﹒９２元。

常山北明昨日（２８日）晚間披露公告稱，公司擬引入與軟件業務有協同效應的新能源及智

慧城市業務，同時剝離紡織業務。公司擬以全資子公司常山恆新１００％的股權（以下簡稱置出

資產），置換控股股東常山集團下屬的慧發新能源持有的石家莊市能源投資發展有限公司的

１００％股權，以及常山集團下屬的石家莊慧榮信息科技有限公司持有的石家莊市智慧產業有限

公司的８０％的股權（以下合稱置入資產）。置出資產與置入資產的差額以現金形式補足。

兩家擬置入公司成立時間不長，目前均為虧損狀態，但常山北明表示上述兩家公司與旗下子

公司北明軟件有協同效應。常山北明置出資產為公司紡織業務，該業務板塊２０２３年營收

１９﹒９４億元，歸母淨利潤為負１﹒７３億元，今年１月至４月營收４﹒７１億元，歸母淨利

潤為負０﹒６８億元，歸母淨資產為２０﹒５４億元，股東權益評估價值為２３﹒７２億元。

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