《Ａ股動向》三隻松鼠擬３﹒６億收購３公司，進入乳飲飲料新賽道

《經濟通通訊社２８日專訊》三隻松鼠（深：３００７８３）今日盤後公告，公司全資子公

司安徽一件事創業投資有限公司擬合計投資不超過３﹒６億元（人民幣．下同），收購湖南愛零

食科技有限公司（以下簡稱愛零食）、未來已來（天津）科技發展有限責任公司（以下簡稱愛折

扣）、安徽致養食品有限公司（以下簡稱致養食品）的控制權或相關業務及資產。其中，愛零食

收購價不超過２億元，愛折扣不超過０﹒６億元，致養食品不超過１億元。

公告稱，此次交易旨在借助三隻松鼠品牌、供應鏈、管理賦能共同拓展線下市場及進入乳飲

飲料新賽道。本次交易尚處於初步籌劃階段，具體交易方案尚需進一步協商確定。本次交易不構

成重大資產重組，不存在重大風險，不涉及關聯交易。

截至今日收盤，三隻松鼠收升５﹒５３％，報２６﹒５２元。

據了解，愛零食２０２０年成立於湖南長沙，目前憑借１４００家門店，位於零食量販規模

榜單的第５位，今年８月還宣布進軍便利店領域；愛折扣是一家折扣零售連鎖品牌，原名食惠邦

，總部在天津；致養食品是一家集核桃基地建設、食品飲料加工、生產、銷售和物流儲運於一體

的企業。（ｊｑ）

